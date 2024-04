Los postes evitan el primer triunfo de Mut con el Atlético Baleares

La madera ha impedido el primer triunfo de la era Mut en el Atlético Baleares. David Navarro y Pastrana han estrellado sendos balones en el poste ante un Recreativo romo en el remate. El empate aleja al conjunto palmesano hasta los doce puntos de la salvación con 21 por disputar tras la victoria del Mérida, mientras que los onubenses no pueden escalar hasta la ansiada quinta posición.

Tres cambios ha realizado Jaume Mut sobre el once que presentó frente al Real Madrid-Castilla. Campabadal, Roberto Alarcón y David Rodríguez han dejado sus puestos a Ferroni, Nana y Nuha Marong.Desde los primeros instantes el Recre ha llevado la batuta del encuentro. Los locales volcaban sus ataques por su lado izquierdo, aunque también buscaban a su referencia en punta, Caye Quintana, máximo goleador del equipo con diez tantos y que volvía al equipo tras un partido de sanción. Fue precisamente el de Isla Cristina quien ha estado a punto de inaugurar el marcador pero no ha llegado por poco a un centro raso de Rahim que había percutido por el flanco izquierdo. A continuación, una pérdida de Pastrana ha dado lugar a una contra en la que Josep Jaume ha cortado de manera providencial el pase de De La Rosa a Caye Quintana. Estaba sufriendo David Navarro en el lateral derecho y además el ATB era incapaz de hilvanar dos pases cuando recuperaba el balón hasta que Azeez ha filtrado el esférico a Nuha, pero éste, forzado, ha rematado de forma defectuosa.

Las pérdidas de balón estaban siendo un lastre para el ATB aunque esos errores no estaban suponiendo ocasiones claras. En la mejor jugada trenzada por el equipo de Mut el esférico ha llegado a Nana pero su duro disparo se ha marchado fuera no muy lejos del poste derecho de Rubén Gálvez. Ha mejorado algo el ATB con un par de incursiones pero sin llegar a inquietar al guardameta local mientras que el Recre gozaba de una nueva ocasión tras una gran incursión de Sergio Díez hasta la línea de fondo, pero su pase de la muerte no ha encontrado rematador. Llegaba la primera parte a su ocaso sin que ninguno de los dos equipos hubiera obligado a intervenir a los porteros.

Tras la reanudación, el encuentro ha empezado con otro ritmo y Nuha ha estado a punto de batir a Gálvez, pero éste ha logrado desviar a córner el zurdazo del ariete. Reaccionaba el Recre y Juanra ha desviado el disparo de De la Rosa, que llevaba mucho peligro. David Navarro casi ha marcado uno de los goles de la temporada cuando, tras un remate onubense rechazado por la zaga balearica, el lateral ha disparado desde su propio campo y el balón se ha estrellado en el palo izquierdo de Gálvez.

En el último cuarto de partido David Rodríguez y Rochina han entrado a escena, mientras que el exbalearico Miguelete reforzaba a los onubenses. De nuevo la madera se ha interpuesto en los intereses del ATB. Pastrana ha estrellado el balón en el poste tras un pase de Azeez y el excanterano del Arsenal no aprovechado acto seguido un gran pase de Rochina y su remate centrado ha sido rechazado por Gálvez. Apretó el Recre en los últimos minutos tras la expulsión de David Navarro, pero el partido ha concluido sin que chutara entre los tres palos de Jero Lario.