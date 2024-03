El Atlético Baleares quiere seguir vivo

Cada vez quedan menos jornadas, nueve, y el Atlético Baleares tiene la salvación cada vez más complicada. Antes de empezar la jornada número 30 nueve eran los puntos que le separaban de la salvación. Este mediodía llega al Estadi Balear el Real Madrid Castilla dirigido por Raúl González, que tampoco es que esté pasando su mejor momento de la temporada. Sólo le separan cuatro puntos del descenso y una victoria blanquiazul les metería de lleno en la batalla por la permanencia.

Pero para que los tres puntos se queden en Palma, el equipo de Jaume Mut deberá elevar sus prestaciones. El técnico dijo tras el partido ante el Alcoyano que «se había visto a un gran Baleares», aunque en la segunda parte apenas se acercó a la meta contraria. Sí que es cierto que la imagen del equipo fue mejor que la ofrecida en casa la semana anterior ante el San Fernando, pero es que el encuentro antes el conjunto gaditano fue difícilmente empeorable.

No se esperan muchos cambios en la alineación que presente Mut ante el filial madridista, aunque David Rodríguez, que no fue titular la pasada jornada, podría volver al once inicial a pesar de que Nuha se mostró muy activo en su primera titularidad tras su regreso en el mercado invernal. En el conjunto blanco, que viene de perder sus dos últimos partidos ante el Atlético de Madrid B y el líder, Castellón, es baja por sanción Raúl Cancio.