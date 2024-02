El Atlético Baleares da otro disgusto

El Atlético Baleares ha vuelto a realizar un partido decepcionante y ha caído con claridad ante el Atlético de Madrid B por 3-0. David Rodríguez ha fallado un penalti con 2-0 que podría haber metido al equipo blanquiazul en el partido pero ello no hubiera escondido el paupérrimo papel de un ATB superado en todas las fases del encuentro. Los cambios en el once introducidos por Juanma Barrero no han funcionado y con este resultado el equipo balearico continúa en puestos de descenso y con la permanencia aún más complicada.

Juanma Barrero ha revolucionado al equipo y ha dado entrada en el once titular a cuatro de los fichajes en el mercado invernal de los que sólo Campabadal había sido titular en la pasada jornada. El planteamiento del entrenador extremeño no ha variado respecto a otros partidos con una defensa de cinco buscando el objetivo de no recibir goles y salida rápida al ataque tras la recuperación de balón. Pero uno de los problemas es que la velocidad no está entre las virtudes de los jugadores atacantes. David Rodríguez es un hombre gol y a Rochina se le ha visto con una lógica falta de chispa tras estar un año parado y Azeez ha estado desaparecido. El filial colchonero volcaba sus ataques por la banda derecha de su ataque, defendida por el debutante Zalaya, y en una de esas internadas, un centro del marroquí Nabil era rematado en el primer palo por Niño adelantándose a Raúl González. Ha parecido que el balón ha pegado en el pie del defensor del ATB y el balón ha descrito una curva que ha sorprendido al meta murciano. El conjunto rojiblanco seguía castigando la banda izquierda del ATB en la que Zalaya sufría, pero a la vez era quien más lo intentaba en acciones ofensivas, pero sin mucha fortuna. Por contra, el Atlético de Madrid B ha podido ampliar la diferencia pero Nabil ha estrellado el balón en el larguero tras una gran jugada por la banda izquierda de El Jebari con otra vez Zalaya llegando tarde a la jugada. Estaba siendo dominado el ATB y cuando tenía el balón en su poder la falta de ideas ofensivas estaba resultando alarmante. A lo máximo que podía aspirar la escuadra de Barrero era a irse a los vestuarios con el 1-0 y esperar una reacción en la segunda mitad. Barrero no ha realizado cambios tras el descanso y el ATB ha intentado realizar una mayor presión, pero esto ha sido su tumba. Cala ha aprovechado el gran espacio entre líneas para filtrar un pase a la espalda de Raúl González que Niño ha aprovechado batiendo a Jero Lario de un fuerte derechazo. Tal y como se estaba desarrollando el partido era una quimera pensar que el ATB iba a sacar algo positivo del Cerro del Espino. El tercer gol no llegó gracias a una gran parada de Jero Lario tras un cabezazo de Marco. Barrero ha dado entrada a Toni Ramon y Pastrana por Josep Jaume, que tenía una tarjeta amarilla, y Rochina pasando a una defensa de cuatro, pero apenas ha variado el guión del encuentro con el filial como amo y señor del encuentro y con el ATB sin llegar a pisar siquiera el área rival. Pero el fútbol es impredecible y el ATB se ha encontrado con un penalti de Iturbe a Nuha más que dudoso. El cancerbero ha adivinado las intenciones de David Rodríguez y en la jugada posterior una gran contra conducida por El Jebari ha acabado con un pase a Diego Bri que ha definido a la perfección en el uno contra uno sentenciando el encuentro. Ficha técnica 3. Atlético de Madrid B: A. Iturbe, Marco, Mariano, Boñar, Pablo Pérez, Ndiaye, Gismera, Cala, Nabil, El Jebari, Niño. Cambios: Guerrero por Cala (min. 55). Diego Bri por Niño (min. 70). Joel Arumi por Pablo Pérez (min. 70). Mestanza por Gismera (min. 75). Nalhal por Marco (min. 75) 0. Atlético Baleares: Jero Lario, Campabadal, Raúl González, Josep Jaume, David Navarro, Zalaya Villapalos, Azeez, Armando, Rochina y David Rodríguez Cambios: Toni Ramon por Josep Jaume (min. 58). Pastrana por Rochina (min. 58). Nuha por Shasoua (min.72). Nana por Villapalos (min. 72). Piera por David Rodríguez. Goles: 1-0, Niño, min. 18. 2-0, Niño, min. 51. 3-0, Diego Bri, min. 78. Árbitro: Figuereido Comesaña (colegio gallego). Amonestó a los locales Cala, Mestanza, El Jebari y Nabil y a los visitantes Villapalos, Rochina, Josep Jaume y Nuha Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24 del Grupo II de 1ª RFEF disputado en el Cerro del Espino de Majadahonda ante unos 500 espectadores.