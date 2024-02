El Atlético Baleares vuelve a sonreír

El Atlético Baleares ha vuelto a saborear el gusto de la victoria tras derrotar al Antequera por 2-1 gracias a los tantos de Ferroni y David Rodríguez. El ATB ha aprovechado dos fallos defensivos de su rival para romper su sequía y lograr un nuevo triunfo tras siete encuentros sin sumar tres puntos. La sorpresa en la alineación del ATB ha sido la presencia del portero Jero Lario, quien ha recuperado la titularidad perdida precisamente frente al Antequera en el encuentro de la primera vuelta que acabó con 3-0 a favor del conjunto andaluz.

El ATB ha salido realizando una presión alta que le ha permitido recuperar algunos balones pero a la hora de la verdad se evidenciaba la falta de claridad en los metros finales. Pastrana ha sido el autor del único disparo con cierto peligro pero Iván Moreno no ha tenido problemas para atacar su chut desde fuera del área. El Antequera no conseguía ni acercarse a la portería de Jero Lario. Estaba mejor el equipo de Juanma Barrero que tuvo un par de potenciales ocasiones a balón parado ens endas faltas laterales pero que no han acabado en nada de provecho para los intereses blanquiazules. El central del ATB Raúl González se ha convertido sin quererlo en el delantero más peligroso para su equipo ya que ha estado a punto de marcar un gol a Jero Lario tras un centro de Fermín. A partir de la media hora el Antequera ha dado un paso al frente dando muestras de su calidad en el juego combinativo y en una gran jugada al primer toque el árbitro no ha señalado un penalti de Josep Jaume a Ale Marín. Acababa la primera parte con sólo un disparo entre los tres palos por parte del ATB, un bagaje exiguo para un equipo con la situación tan complicada que vive en equipo palmesano.

Uno de los aspectos más positivos es que el ATB mantenía la puerta a cero, condición casi indispensable para conseguir la victoria debido a las carencias en el juego de ataque del equipo de Barrero. David Rodríguez pudo alterar el marcador al inicio del segundo acto, pero su disparo desde el interior del área fue taponado por la defensa visitante. Ha reaccionado el Antequera que ha estado a punto de lograr el primer tanto, pero Jero Lario ha abortado el disparo de Ale Marín. En la jugada clave del partido llegó el fallido control de la defensa visitante tras un despeje en su propia área de Villapalos que ha propiciado el contraataque blanquiazul y David Rodríguez ha asistido a Ferroni quien ha definido en el uno contra uno de forma perfecta ante Iván Moreno. Había conseguido lo más difícil el ATB y cortado su racha de más de 600 minutos sin lograr un gol.

El Antequera, que había empezado mejor la segunda parte, siguió dominando y ha nivelado el encuentro tras un saque de esquina que ha controlado Yeremy dentro del área y con un disparo sutil que ha entrado cerca de la escuadra de Jero Lario. Otro error visitante ha permitido que David Rodríguez se internara en el área y su chut, desviado por Fomeyen, permitía volver a cobrar ventaja en el marcador. Lo ha intentado el Antequera sobre todo a balón parado y con centros aéreos, pero la defensa blanquiazul se ha mostrado solvente. Azeez y Rochina han debutado con el ATB, pero su concurso ha sido testimonial.