Prueba de fuego en La Rosaleda para el Atlético Baleares

Este fin de semana se está disputando la jornada 22 de 38, pero desde hace ya varias cada encuentro del Atlético Baleares es una final. Y la de este mediodía no es de las más fáciles. El conjunto de Juanma Barrero se enfrenta al todopoderoso Málaga, que ocupa la tercera posición de la tabla. Enfrente van a tener a un conjunto visitantes cuya única alegría es la vuelta al equipo de David Rodríguez, el máximo goleador de los isleños con 6 tantos, que regresa a la competición tras cumplir cuatro partidos de sanción. En ellos, el ATB ha arrojado un balance de dos puntos de 12 posibles y además lleva cinco encuentros sin batir al meta visitante.

El mercado invernal para jugadores con equipo finalizó el pasado jueves y el ATB ha incorporado a cuatro jugadores: Campabadal, Nuha, Pablo Muñoz y Miguel Azeez. Los tres primeros ya han tenido minutos, pero el lateral está lesionado y no ha viajado y el delantero centro parece que no cuenta mucho para Barrero, que no lo ve en forma tras más de dos semanas entrenando con el grupo. Habrá que ver si el técnico extremeño pone en el once al extremo y al mediocentro. Además de Campabadal también es baja Roberto Alarcón, lesionado en el muslo en el encuentro frente al Sanluqueño y la marcha de Miguelete hace que el ataque vaya a depender casi en exclusiva de David Rodríguez.



En el Málaga milita Dioni, el delantero de referencia en las temporadas anteriores en el ATB y en esta campaña suma 5 dianas, pero el máximo goleador es el joven de 21 años Roberto Fernández, autor de ocho tantos. El Málaga encara con optimismo el encuentro para encauzar una racha positiva después de ganar 0-2 al Recreativo Granada , con goles precisamente de sus dos puntas.

Barrero indicó respecto al rival que está compuesto por futbolistas jóvenes y veteranos y destacó lo fuertes que son en La Rosaleda. «Suelen someter al rival en su campo y tendremos que aguantar su fuerte ritmo. Si conseguimos hacer el partido largo, tendremos nuestras opciones», aseguró.

En el cuadro malacitano son bajas Víctor por una gastroenteritis, mientras que Ramón, Haitam, Juanpe y Sangalli siguen con sus recuperaciones.