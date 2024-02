Messow: «Entiendo al entrenador, pero hubiera preferido que me dijera sus quejas en privado»

El pasado domingo, tras el empate del ATB ante el Sanluqueño, el entrenador, Juanma Barrero, clamó por la llegada de nuevos jugadores «porque si no estamos liquidados». «Mentiría si dijera que sus palabras no me sorprendieron, pero también las entiendo porque fueron después de un partido muy malo, el peor de la temporada, y en medio de la situación tan complicada con las altas y bajas en el equipo. De todas formas, me hubiera gustado que me las hubiera dicho en privado», ha explicado Patrick Messow, director deportivo del club quien, a pesar de todo, mostró su confianza tanto en el entrenador para el reto de mantenerse en la tercera categoría del fútbol nacional.

Messow ha reconocido que «si en enero se han tenido que hacer tantos cambios es porque las cosas no se han hecho bien en el verano y asumo mi responsabilidad». El equipo ha sufrido las bajas de Javi Moreno, Jorge Martínez Losa, Loren y Jaime Sierra, todos ellos fichados el pasado estío, además de las de Miguelete y Xisco Jiménez, la cesión de Óscar Sánchez al Andratx, y ha incorporado a sus filas a Campabadal, Pablo Muñoz, Nuha Marong y Azeez. El club no se ha podido hacer con los servicios del delantero centro del Badajoz Carlos Cinta, el gran deseo de Barrero, y que milita en el Badajoz, de 2ª RFEF, finalmente no ha podido integrarse al equipo. «Es probable que venga la temporada que viene porque se queda libre. Dada la urgencia del equipo quisimos traerlo ahora ya fuera a través de una cesión e incluso fichándolo, pero el club no ha querido y ante eso poco podemos hacer nosotros», explicó Messow. Por su parte, Barrero reconoció: «Tengo que trabajar con lo que tengo y con lo que vayan trayendo. Ha terminado el mercado para mucha gente, pero el nuestro sigue abierto (en referencia a la posibilidad de fichar a jugadores sin equipo). Hasta ahora trabajaremos con los chicos que están aquí y con optimismo». El preparador extremeño insistió en que «tienen que llegar jugadores. Tiene que haber una competencia interna para que no haya relajaciones. Eso es una plantilla y un equipo. Que nadie se relaje. También mirar al banquillo y tener más opciones». Sobre el mercado invernal, Barrero explicó que «he estado con la dirección deportiva en el día a día y ha sido difícil. Hay muchos jugadores no han estado al 100% pendientes de si se iban o si se quedaban y eso al grupo no le ha venido bien. Tenía ganas de que se acabase el mercado porque ahora sí que sí, los que están, estarán hasta el final» Sobre el Málaga, tercer clasificado y con 21 puntos más que el ATB, indicó que «es un equipo muy bueno y un gran proyecto con jugadores jóvenes y veteranos. Conozco a muchos de ellos y me parece que juegan muy bien. En La Rosaleda suelen someter a todos los equipos. Tenemos que ser muy competitivos y si conseguimos hacer un partido largo tendremos nuestras opciones».