Punto de fe del Atlético Baleares

El Atlético Baleares ha arrancado un empate en tierras gaditanas ante el San Fernando. El central Juanra ha marcado el 1-1 al final de un partido tras una primera parte mala del conjunto blanquiazul. En la segunda, ayudado por la indolencia del San Fernando, el conjunto de Barrero ha mejorado, aunque el punto logrado no le permite salir de los puestos de descenso.

El equipo palmesano buscaba su tercera victoria consecutiva y la cuarta en cinco partidos para proseguir su escalada en la clasificación. Para ello, Juanma Barrero ha dispuesto sobre el césped del Iberoamericano 2010 el mismo sobre el césped del once que remontó el domingo pasado frente al Alcoyano. Enfrente, el San Fernando del jugador exrojiblanco Alfredo Santaelena, que llegaba a la jornada 16 del campeonato en el puesto 13 con 19 puntos, 5 más que el conjunto blanquiazul. Comenzó dominando el partido el cuadro local, pero con un ritmo bastante pausado y con centros que no encontraban rematador o con pases a la espalda de la defensa blanquiazul demasiado largos. Por su parte, el ATB tampoco se acercaba con peligro a las inmediaciones de Fuoli.

Dani Aquino tuvo la primera ocasión del encuentro, pero su disparo con el interior de su pie izquierdo desde el punto de penalti le salió centrado y Ramon Vila atajó sin problemas el esférico. Más cerca estuvo aún del gol Selma, quien recibió el balón tras una pérdida de Nana, pero su disparo se marchó fuera, muy cerca del palo derecho de Vila. Cada vez era más intenso el dominio local y el ATB se encontró además con la lesión de Forniés, sustituido por Jaime Sierra. Roberto Alarcón pasó a ocupar el lateral izquierdo, una demarcación que ya ha tenido que ocupar en varias ocasiones. Y no sentó nada bien el cambio porque en la siguiente jugada, un centro de Nahuel Arroyo, que estaba siendo un tormento para David Navarro, lo remató en el segundo palo Selma. No reaccionaba el ATB, que seguía sin ideas de cómo llegar al área contraria y estaba firmando una primera parte para olvidar. Y antes de su conclusión, Alarcón tuvo que dejar su puesto a Raúl González. David Navarro pasó al lateral izquierdo y Ofoli se colocó como lateral derecho. No todo fueron malas noticias para el ATB porque se podía haber ido a los vestuarios con un 2-0 si el remate de cabeza de Aquino en el área pequeña no se hubiera estrellado en el larguero con Vila batido.

En la segunda mitad el ATB se tenía que reponer a los golpes morales de las lesiones, pero sobre todo al mal juego de los primeros 45 minutos. Pero estaba más cerca el 2-0 que el empate. Un cabezazo de Selma se marchó rozando el palo y antes Ofoli vi cómo quedaba sin castigo un empujón a Nahuel al borde del área. Un chut desviado de David Navarro con su pierna derecha que acabó en córner fue el primer acercamiento con algo de peligro por parte de los de Juanma Barrero, expulsado la jornada anterior. Su segundo, Sergio Cano, era quien dirigía al encuentro desde el banquillo. Jaime Sierra intentaba hacerse con la manija del centro del campo y a partir de ahí comenzó a pisar algo más el terreno rival el ATB. Reaccionó el San Fernando con una gran jugada de Aquino, pero su remate fue interceptado en el último instante por Raúl González, en una de las mejores acciones defensivas desde que vino al club blanquiazul. Entró al campo el mito balearico Fullana y en su primera acción perdió el balón propiciando el pase de David Rodríguez a Pastrana, quien no pudo superar a Fuoli en el primer remate entre palos del conjunto blanquiazul. Mejoraba el ATB a costa de que el equipo local retrasara posiciones salvaguardando la ventaja. Un triple cambio de Piera, Xisco y Ortega por Miguelete, Nana y David Navarro indicaba que el equipo quería el empate a toda costa. Y Juanra aprovechó un balón muerto en el área tras una falta para colar el balón justo al palo derecho de Fuoli premiando la valentía del conjunto visitante y un castigo a la indolencia del San Fernando.

En la próxima jornada, el ATB recibe al Córdoba, que se deshizo el pasado sábado por 2-0 del líder Castellón y que se ha encaramado hasta el tercer puesto de la tabla. Un encuentro difícil ante un rival muy en forma.