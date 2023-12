Juanma Barrero pide a sus jugadores que sean más atrevidos

El Atlètic Baleares afronta con la máxima ilusión el choque de este próximo domingo ante el San Fernando después de la buena racha de resultados que ha conseguido atrapar y que en las circunstancias que ha vivido el equipo son una bocanada de oxígeno impresionante. La confianza del equipo ha mejorado y la fe en su fútbol y en sus posibilidades también. No se ganarán todos los partidos, pero lo cierto es que estos se afrontan ahora con la creencia de que hay equipo y mimbres para conseguir competir con cualquier rival y cuando esto sucede es más factible que puedan ir encadenándose los triunfos.

Juanma Barrero, técnico del conjunto blanquiazul, indicó que el equipo ha dado un paso adelante tanto a nivel colectivo como individual y que los propios futbolistas tienen más fe en sus posibilidades y en lo que hacen. «Aún nos tenemos que atrever a hacer más cosas, pero es verdad que vamos desbloqueando a jugadores que no se encontraban. Poco a poco vamos recuperando el nivel. El individual y el del grupo, es una retroalimentación», apuntaba el entrenador del ATB.

El camino está bien trazado, pero todavía resta mucho por recorrer y en el apartado de sensaciones, el entrenador apuntó las virtudes que hay que encontrar. «Tenemos que volver a ser un equipo intenso y atrevido. Pelearemos y esperemos disponer de fortuna cuando tengamos oportunidades», apuntó el entrenador.

Lo que es innegable es que los buenos resultados han cambiado la cara al equipo. Los triunfos consecutivos ante Granada y Alcoyano significan mucho y ahora de lo que se trata es de intentar dar prolongación a esta buena situación. «El día a día es mucho más alegre. Las dinámicas negativas hay que cortarlas lo antes posible, pero las positivos hay que darle continuidad porque de ahí salen muchos puntos», argumentó el técnico blanquiazul.

«Hemos recuperado el terreno que habíamos perdido nosotros mismos. En poco tiempo hemos recuperado un terreno a nivel clasificatorio que pintaba muy mal. Dos puntos en nueve jornadas no es para estar contentos y llegar a estas alturas con 14… es positivo. Seguimos ahí. No hemos salido del descenso, pero estamos en la pelea. Me quedo con la mejoría que transmite el grupo», añadió. Sobre el rival, el San Fernando, el entrenador apuntó: «En su campo se han mostrado muy fuertes durante toda la temporada. Juegan un buen fútbol y con mucha velocidad arriba. Es un gran rival», dijo. Jose Jame es baja en el Atlètic.