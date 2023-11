«Ahora toca apoyar con más fuerza al Atlético Baleares»

Miquel Àngel Ferrer es el presidente de la Penya Balearica es Pla, cuya sede se encuentra en el Poliesportiu de Sencelles y este próximo 3 de diciembre organiza el cuarto aniversario de la fundación de la misma. La celebración llega en un momento delicado para el primer equipo que sigue luchando para encadenar un par de victorias consecutivas que le permitan tomar oxígeno e impulso. «Eso es lo que falta. El quipo si consigue salir del pozo va a dar pasos hacia adelante, pero hay que lograr dar ese primer paso. Soy optimista. Vienen dos partidos ahora contra Granada y Alcoyano muy importantes y si el equipo consigue esa reacción inmediata tendrá opciones de ir poco a poco saliendo de es posición. Por eso ahora toca apoyar con más fuerza que nunca al Atlètic», explicaba Ferrer.

Diez temporadas como jugador en la disciplina del club blanquiazul hacen que Miquel Àngel sea uno de los seguidores con ADN balearico cien por cien. «Como yo hay muchos. Nosotros por ejemplo somos 78 peñistas y aportamos 36 carnets de abonado al club. Además, desde nuestra fundación, continuamente conocemos a más gente que también es simpatizante del Atlètic. Nuestro objetivo es movilizar a esa afición en la zona des Pla de Mallorca y de la Part Forana en general», manifestaba el presidetnte.

Ferrer destaca el trabajo de sus principales miembros en la directiva como Joaquín, que se encarga de las redes sociales; Dario el tesorero y Miguel el secretario. «Todos somos balearicos y lo que queremos es que tanto el club como el equipo vayan bien. Nuestro lema es que el Baleares nunca se rendirá y tenemos que estar ahí sobre todo en los malos momentos», aseguraba.



En el apartado deportivo, Ferrer cree que el equipo sufre ahora desde el punto de vista psicológico y si en los partidos se escuchan gritos y abucheos esto va en contra de todos.

«Los futbolistas sufren ahora porque están abajo y en esta situación los futbolistas están atenazados, cuesta hacer las cosas como uno quiere, tal vez el atrevimiento no es el que sería cuando uno está más arriba. Por lo tanto hay que dar seguridad desde la grada y animar», apuntaba.

Respecto al propietario, Ingo Volckmann, el presidente de la Penya Balearica es Pla le pide paciencia. «Ha hecho una gran inversión en el club y le pido paciencia, que no se canse y que crea en el proyecto. Como he dicho a nosotros nos toca animar desde la grada y eso no va a faltar», aseguraba.

En relación al cuarto aniversario de la peña, Miquel Àngel está perfilando los detalles. «Vendrán directivos del club, también futbolistas del equipo femenino y masculino. Contaremos con el gerente Guillermo Pisano, con Miquel Flexas, responsable del área social del club; también con ilustres balearicos como Toni Salas y Maria Valls. Llevaremos a cabo varias rifas de cestas y una camiseta oficial de club entre otras cosas. Será una gran jornada para todos los balearicos», manifestaba el presidente de la Penya es Pla.

Ferrer lidera una de las peñas más potentes y dinámicas del club y desde Sencelles tratan de trasladar el sentimiento blanquiazul a la Isla. Todo el que tenga amor y simpatía por los colores blanquiazules y además sea de la Part Forana tiene las puertas abiertas de una peña que sigue sumando temporadas.