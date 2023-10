Roberto Alarcón da vida al Atlético Baleares

A la décima fue la vencida. El Atlético Baleares logró ante el Melilla se primera victoria de la temporada gracias a un gran disparo de Roberto Alarcón en el minuto 15. El triunfo le hace abandonar el farolillo rojo de la clasificación, que ocupa ahora su rival de este mediodía. Sin embargo, el juego del conjunto de Juanma Barrero fue una vez más decepcionante y sólo la flojedad del equipo norteafricano evitó que se llevara algo positivo del Estadi Balear.

La novedad más destacada del once inicial del ATB fue la vuelta a la portería de Jero Lario, a pesar de la buena actuación de Ramón Vila el pasado domingo ante el Intercity. El ATB se enfrentaba, en teoría, al mejor rival posible. La U.D. Melilla, penúltimo en la clasificación hasta el partido de este domingo, tampoco sabía lo que es ganar aún en nueve partidos y su mala racha había hecho que el club prescindiera de los servicios de Miguel Rivera y contratara a Juan Sabas.

Lo lógico era suponer que el ATB iba a salir a por la victoria desde el primer minuto. Pastrana actuaba como segunda punta con Alarcón en la banda derecha y Shashoua inclinado al costado izquierdo. Pero no fue así. El Melilla tenía más la pelota, pero sin grandes alardes ofensivos y el ATB parecía satisfecho viendo cómo no le creaba peligro el equipo norteafricano. Pero Roberto Alarcón se cansó de este tedio y tras recoger un rechace de la defensa melillense tras un córner botado por Shashoua, conectó un gran zurdazo que tras rozar el larguero se coló en la portería de Montoya. Un gran botín para el conjunto blanquiazul dado lo mostrado hasta ese momento donde apenas había pisado el área el ATB. El gol podría haber provocado que los jugadores blanquiazules se liberaran y mostraran una mejor versión, pero lo cierto es que continuaron con el plan establecido de esperar más atrás que ir a buscar el segundo. El ex 'balearico' Vinicius Tanque probó a Jero Lario con un disparo desde fuera del área y a continuación el mismo jugador no pudo precisar su remate de cabeza. La suerte para el ATB era que su contrincante tampoco era un dechado de virtudes ofensivas y bastaba al conjunto de Barrero con realizar una presión aceptable para vivir de la renta de Alarcón. La mala noticia fue la lesión de Ferroni y Roberto Alarcón, el ‘comodín del equipo’ tuvo que ocupar el lateral izquierdo como ya lo hizo en alguna otra ocasión y Toni Ramón se ubicó como interior derecho. El colegiado aplicó 8 minutos de descuento por los encontronazos que habían sufrido en diversos momentos de la primera parte Vinicius, Nana, Dani García o el propio Ferroni, pero nada varió en el añadido entre un ATB que ya le iba bien el partido y un Melilla sin muchos argumentos ofensivos para lograr la igualada.

En la reanudación no comenzaron nada bien las cosas para los intereses locales. En el primer minuto Jero Lario salvó un mano a mano a Dani García tras una pérdida en el centro del campo de Nana y Sergio Pérez enganchó una volea que se fue a córner tras rechazar en Lore, que pudo haber desviado el disparo con la mano. El fútbol es imprevisible, pero había más probalidades de empate que de el Baleares lograra ampliar la ventaja. Lo mejor para los blanquiazules era el marcador, pero lo peor era lo poco que estaba demostrando el conjunto de Barrero que en la segunda parte sólo inquietó a Montoya con un centro chut a saque de una falta botada por Alarcón.

Dos jornadas sin perder y cuatro puntos de seis es una forma de ver la realidad a día de hoy del ATB, pero también es cierto que si el conjunto blanquiazul no eleva sus prestaciones va a continuar sufriendo durante muchas jornadas hasta alcanzar el objetivo de la permanencia. En la siguiente jornada, el ATB se las verá contra el Real Madrid Castilla en Valdebebas.