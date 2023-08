El 'caso Marc Baró' ha elevado su voltaje este viernes tras las declaraciones del director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow, durante la presentación de Alberto Villapalos y Javi Moreno. «No sé dónde está», ha señalado el dirigente desvelando que el futbolista mallorquín, que llegó a la disciplina blanquiazul el pasado mercado de invierno, no acude a los entrenamientos del equipo desde el lunes a pesar de que tiene contrato en vigor y las conversaciones mantenidas sobre su posible salida no habían llegado a buen puerto.

«La situación de Marc Baró es que desde el lunes no se ha presentado en los entrenamientos y realmente no sé dónde está», ha explicado Patrick Messow al mismo tiempo que ha dejado clara la postura del Atlético Baleares sobre la situación del defensa palmesano. «El caso está en manos de los abogados y estamos esperando a una señal. El jugador quiere rescindir unilateralmente su contrato y por lo tanto tendrá que pagar su cláusula de rescisión. Tiene contrato y si no quiere estar aquí, tendrá que pagar», ha razonado.

El director deportivo del Atlético Baleares ha reconocido que existieron contactos «con él, con su agente y con dos clubes» sobre una salida que apuntaba al Real Murcia como destino prioritario para el futbolista, pero también ha precisado que hasta día de hoy «no hemos llegado a un acuerdo con ningún club». «Le esperamos para que vuelva a entrenar o que pague la cláusula», ha insistido el responsable de la planificación de la SAD blanquiazul, que ha asegurado que es la primera ocasión en la que se encuentra con una situación así.

Messow no ha ocultado su decepción con la forma de proceder de Marc Baró, al que considera que le dieron «una buena oportunidad en estos últimos meses» tras enrolarse en el Atlético Baleares después de meses sin equipo y haberse revalorizado con su buen hacer en la segunda vuelta del campeonato en el que fue titular indiscutible y una de las claves en la salvación del equipo. «Él es libre de decidir lo que quiera y ha elegido este camino», ha apuntado también.