Tato: «El objetivo es ser mejores que el año pasado»

El técnico del Atlético Baleares, José Antonio García 'Tato', ha agradecido la confianza del club a la hora de renovar su contrato de cara a una temporada 2023-24 en la que tiene claro que el objetivo tiene pasa por «ser mejores que el año pasado cien por cien». El preparador mallorquín ha celebrado «la recompensa que nos ha dado el club» por el trabajo realizado y ha destacado que en el nuevo escenario económico que se mueve la SAD blanquiazul buscan «un jugador que venga convencido que viene al club para crecer y trabajar»

«No sé si siempre ocurre, que cuando haces las cosas bien, luego te dan la opción, pero aquí hemos tenido la suerte de que hayan creído que nosotros podíamos seguir aquí y que éramos un buen proyecto para ellos y, bueno, contentos», ha manifestado Tato este lunes en la rueda de prensa de presentación del acuerdo de renovación con el Atlético Baleares. «Estamos trabajando cada día para intentar tener una buena plantilla, por lo tanto, el objetivo de Tato: ser mejores que el año pasado cien por cien», ha remarcado acerca de sus metas y una planificación marcada por un notable descenso en el presupuesto que propiciará que el club busque futbolistas de un perfil diferente del que ha tenido este curso.

El técnico del Atlético Baleares ha asegurado que lo más recurrente en estas situaciones es mirar hacia la cantera y a los jóvenes, pero ha defendido que en el mercado de Primera Federación «el tener dinero no te garantiza estar arriba». «Hay quince equipos que quieren alcanzar los playoffs y solamente caben cinco. Osea que, confiamos en el trabajo del club para poder traer este tipo de jugadores y lo único que tenemos es mucha ilusión de que nos salga bien y creemos que saldrá bien», ha señalado.

«Buscamos un jugador que quiera crecer, que sea un jugador responsable, que tenga muchas ganas de hacer las cosas bien, que no sea un jugador que venga de vuelta y que venga a vivir a Mallorca... No buscamos eso... Buscamos este perfil de jugador que busque crecer y que crezca mutuamente con el club. Y si encontramos este perfil y vamos todos en la misma dirección será mucho más fácil para intentar lo que tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico quieren. Un jugador que venga convencido que viene al club para crecer y trabajar», ha argumentado Tato, que ha remarcado que lo importante es no correr a la hora de concretar incorporaciones. «Debemos tener esa paciencia para fichar bien y elegir bien porque no nos podemos equivocar. El ATB es un club que siempre ha estado arriba, nosotros tenemos mucha responsabilidad pero nuestro objetivo es: primero formar una buena plantilla, un buen equipo que sea un equipo reconocible, por la manera de ser, por la forma de jugar y este es nuestro objetivo principal», ha añadido.