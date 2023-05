Real Unión de Irún-ATB: un duelo por todo lo bajo

El Atlético Baleares afronta este domingo (12:00 horas) un partido prácticamente a cara o cruz ante el Real Unión de Irún. La situación no puede ser más dramática. Ambos conjuntos están en zona de descenso y el partido es una final sí o sí. El ATB es decimosexto con 43 puntos, una posición por encima de su rival con 41. Resulta evidente la importancia de la victoria para el conjunto rojiblanco, aunque todavía tendrá otra bala más en la penúltima jornada al enfrentarse a un Calahorra ya descendido. Pero no se puede restar un gramo de importancia al partido de este domingo porque en estos momentos sencillamente el equipo dirigido por Tato no tiene colchón y cuando faltan solo tres jornadas no tener nada a lo que agarrarse es jugar con fuego.

Para este enfrentamiento entre dos equipos que luchan para salir de las plazas de descenso, Tato no podrá contar con los sancionados Toni Ramon y Óscar Sánchez. Además, el técnico balearico tiene las dudas de Xisco Jiménez, Damián y Bilal. Josep Jaume y David Forniés son bajas seguras.

El entrenador admite que la visita al Stadium Gal es «complicada», pero el equipo está mentalizado en sacar los puntos en juego. «Es verdad que vamos a un campo difícil, como son todos en esta categoría, pero es cierto que ellos con la situación en la que están, se juegan la vida y con una victoria se nos pueden poner por delante. Intentamos plantear el partido para vivir todo tipo de situaciones. Estamos muy centrados y concentrados en sacar este partido porque será clave», admitía el entrenador del Atlètic Baleares. El técnico rechazó, sin embargo, calificar el partido de «final». «No es una final, son tres que nos quedan y tenemos que ir a por la primera. Me ha pedido si era un partido trascendental, para mí lo es porque es el primero que debemos de sumar». Alineaciones probables:

Real Unión de Irún: Irazusta, Aramburu, Montoro, Parada, Pérez, Santos, Azkue, Rivero, Sánchez, Bravo y Gagua.

Atlètic Baleares: Óscar Díaz, Laure, Olaortua, Navarro, Baró, Petcoff, Tropi, Miguelete, Nieto, Víctor Narro y Dione.