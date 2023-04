El ATB sufre, pero logra un triunfo fundamental

El Atlético Baleares sigue con su racha positiva y logró una sufrida victoria frente al Alcoyano por 3-2 gracias a los tantos de Dioni, Dani Nieto y Marc Baró. Con este triunfo, el tercero consecutivo en el Estadi Balear, el conjunto blanquiazul sigue fuera de los puestos de descenso y ve la salvación un poco más cerca.

Tato ha realizado un cambio respecto a la pasada semana. Sibille se ha quedado en el banquillo y le ha sustituido David Navarro en el eje de la defensa. No podían empezar mejor las cosas para los intereses del ATB, ya que a los siete minutos de juego un robo en el centro del campo de Dioni tras un error de Agüero propició una combinación con Tropi y un disparo con el interior de la pierna izquierda del jugador de referencia del ATB que superó por bajo a Miguel Bañuz. Intentó reaccionar el conjunto de Vicente Parras, pero sin crear ocasiones de peligro en los primeros minutos del partido. El ATB se encontraba cómodo esperando atrás para salir al contraataque, pero con el riesgo que supone el tener una renta mínima. Sin embargo, en una jugada que comenzó por la banda izquierda con un centro de Víctor Narro, el balón llegó al otro lado del área, donde Dani Nieto, quien reconoció que buscaba un centro al segundo palo, coló el esférico en la meta rival con una gran vaselina.

Cosas del fútbol: oportunidad y media y dos goles en el haber del ATB, que encaraba el resto de la primera parte con una mayor tranquilidad. Seguía el Alcoyano intentando acercarse a la portería de Lucas Díaz, sobre todo por la banda de Marc Baró, pero sin ocasiones de peligro, ni tan siquiera en la media docena de saques de esquina ejecutados en la primera mitad, que terminó con una de las pocas incursiones en ataque de Baró, cuyo centro no pudo rematar Tropi en el segundo palo.

En la segunda parte, no pudieron empezar peor las cosas y en el segundo minuto Alcaina le ganó la acción a Olaortua y batió con un disparo cruzado que tocó en el palo derecho de Lucas Díaz. Reaccionó de inmediato el conjunto de Tato y Dioni, en una jugada de malabarista sobre la línea de fondo, dio el pase de la muerte a Tropi, pero su disparo fue repelido por la defensa valenciana. No le afectó el gol encajado al conjunto blanquiazul, quien se lanzó al ataque con la intención de sentenciar el encuentro. Una actitud valiente que dio sus frutos con otro gol mezcla de calidad y suerte esta vez obra de Marc Baró desde el córner. Un gol olímpico que daba de nuevo la tranquilidad al banquillo local y a la grada del Estadi Balear. Pudo reducir distancias el Alcoyano pero Lucas Díaz desvió el disparo de Lobato tras una gran jugada por la banda izquierda. Pero el Alcoyano no se daba por vencido y Liberto volvió a apretar el marcador con un disparo desde dentro del área apeovechando un rebote y un desajuste defensivo local. Quedaban más de diez minutos y otro error defensivo fue aprovechado por Liberto, que revolucionó al equipo con su entrada, y sólo la parada de Lucas Díaz evitó el empate. Pudo sentenciar Xisco, pero su remate de cabeza fue sacado bajo palos y entre Bañuz y el palo salvaron el posterior remate de Miguelete. En los últimos minutos por fin pudo controlar más el balón el ATB ycertificar este trascendental triunfo.

Ficha técnica:

Atlético Baleares: Lucas Díaz, Laure, Olaortua, David Navarro, Marc Baró, Tropi, Ptecoff, Lucas de Vega,Víctor Narro, David Nieto y Dioni

Cambios: Toni Ramón por Lucas de Vega (min. 46). Miguelete por Dani Nieto (min. 61). Cordero por Petcoff (min. 71). Sibille por David Navarro (min. 71). Xisco por Víctor Narro (min. 78)

C.D: Alcoyano: Miguel Bañuz, Primi, Lillo, Álvaro Vega, Lobato, Agüero, Fran Miranda, Juanan, Moyita, Armental, Alcaine.

Cambios: José Soler por Lillo (min. 46). Liberto por Agüero (min, 58). Akono por Juanan (min. 65). Ndyaye por Alcaine (min. 75). Rubio por Armental (min. 75)

Árbitro: Fulgencio Madrid (Colegio Murciano). Amonestó a los locales Lucas de Vega, Tropi, David Navarro, Petcoff, Marc Baró y Xisco.

Goles. 1-0, min 7. Dioni. 2-0, min. 26, Dani Nieto. 2-1, min 47 Alcaina. 3-1, min. 57. Marc Baró. 3-2, min. 76. Liberto.