Triunfo agónico del ATB

El Atlético Baleares ha logrado por fin un triunfo tras nueve jornadas sin conocer la victoria. Dani Nieto ha logrado en el tiempo de descuento el 3-2 definitivo en un encuentro lleno de alternativas y emoción. Ha sido la primera victoria en el Estadi Balear desde el 6 de noviembre.

No han podido comenzar las cosas peor para el conjunto blanquiazul. Tras una arrancada desde su campo de Adama que no pudo o supo ser frenado por Toni Ramón, el balón ha llegado a Sánchez, cuyo centro bombeado lo ha rematado de forma fallida Azcona, el balón ha rebotado en Marc Baró y ha llegado a Sánchez, que también le ha pegado mordida y el balón se ha colado mansamente en la portería de Lucas Díaz tras tocar en el palo derecho. Un tanto de carambola que reflejaba el momento de desacierto y también de infortunio por el que atravesaba el Atlético Baleares. Y a punto estuvo de que la situación fuera catastrófica si Barbero hubiera acertado en el mano a mano contra Lucas Díaz, que salvó el disparo del delantero rojillo con la cara.

Lo intentaba el conjunto de ‘Tato’ en los primeros compases más por la banda de Carlos Julio que la de Marc Baró y Víctor Narro, pero sin que los ataques de los ‘balearicos’ acabaran en disparo, salvo un remate de cabeza de Carlos Julio que acabó en córner tras golpear el balón en Adama. Dos faltas en las cercanías del área acabaron sin consecuencias en lo que parecían que iban a ser las últimas acciones de peligro del encuentro hasta que en el último minuto Miguelete remató de forma impecable de cabeza un gran centro de Marc Baró. Un balón de oxígeno para un primer donde Dioni debió bajar en exceso a organizar el juego de ataque del encuentro porque Petcoff y Toni Ramón no podían nutrir de balones a los atacantes blanquiazules.

Tras la reanudación, ha salido con ganas el equipo de ‘Tato’ al que parecía que le duraba la adrenalina del gol logrado. Pero tras mal despeje de Laure, el balón ha llegado a Dufur, que se ha hecho un sombrero a Sibille y su pase de la muerte lo ha rematado Iker Benito a puerta vacía. El ATB parecía que quedaba muy tocado pero ha llegado el gol de Marc Baró tras lanzar una falta desde el lado derecho que se ha tragado Yoel, aunque el golpeo del lateral mallorquín había sido, una vez más, una demostración de calidad.

Entró Xisco Jiménez, que sustituyó a Laure y Dani Nieto que ocupó el lugar por Víctor Narro. Quería el tercero el ATB pero el filial osasunista tampoco renunciaba al ataque. El encuentro entró en unos minutos de dominio alterno sin claras ocasiones por parte de ninguno de los dos equipos, pero el empate era mucho más beneficioso para los vistantes. Un centro de Dioni no encontró rematador en lo que fue el único acercamiento con peligro del ATB. Los cambios parecieron que beneficiaron más a Osasuna, quien pudo desnivelar el encuentro pero Lucas Díaz volvió a salvar al equipo tras un disparo de Barbero.

Pero llegó el minuto 93 y tras una recuperación de Petcoff, Bilal filtró un pase a Dani Nieto y éste ha batido a Yoel con un disparo con el interior de su pie izquierdo. Una victoria más que vital para un ATB que no ha realizado un gran encuentro. Le ha puesto muchas ganas, pero el rival ha llegado con demasiada facilidad al área y tampoco ha creado muchas ocasiones de peligro. De hecho, el único disparo entre los tres palos en la segunda parte fue el de Dani Nieto en el minuto 93. Pero este domingo ha tocado cara.

Ficha técnica

Atlético Baleares: Lucas Díaz, Laure, Sibille, Olaortua, Marc Baró, Toni Ramón, Petcoff, Carlos Julio, Víctor Narro, Dioni y Miguelete.

Cambios: Bilal Kandoussi por Carlos Julio (min. 39). Xisco por Laure (min. 63). Dani Nieto por Víctor Narro (min. 63).David Navarro por Toni Ramón (min. 74) y Lucas de Vega por Miguelete (min. 74).

Osasuna Promesas: Yoel, Herrando. U. Dufur, Iker B. Sánchez, Iker Muñoz, Barbero, Azcona, Adama, Dufur y Osambela.

Cambios: Moreno por Azcona (min. 46). Xabi Huarte por Osambela (min. 68), Ander Yoldi por I.B. Sánchez (min. 68). Kako por Dufur (min. 78) y Marc Llinares por Adama (min. 81).

Goles: 0-1: Iker B. Sánchez, min. 4. 1-1: Miguelete, min. 45-1-2: Iker Benito, min. 56. 2-2: Marc Baró, min. 61. 3-2: Dani Nieto, min. 93.

Árbitro: Martínez Montalbán (Colegio Murciano). Amonestó al local Petcoff y a los visitantes Azcona e Iker Benito. Expulsó a Eneko por roja directa.