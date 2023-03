El Atlético Baleares se la juega

Desde hace demasiadas jornadas se repite la misma historia. El Atlético Baleares afronta un encuentro clave para su salvación este domingo (12:00/IB3) ante Osasuna Promesas. El panorama no es nada halagüeño ya que el club blanquiazul, que aún no conoce la victoria con ‘Tato’, acumula nueve jornadas sin sumar los tres puntos. Durante parte de la temporada, la ambición del conjunto blanquiazul era sumar dos victorias seguidas, pero ahora ya sólo se piensa en lograr la primera. Con el extécnico del Santanyí el bagaje del equipo es de dos derrotas y dos empates, ambos logrados a domicilio, unos exiguos números que le hacen ocupar puestos de descenso y con la salvación a más de un partido.

El entrenador palmesano no podrá contar para el encuentro de este mediodía con Tropi por acumulación de tarjetas, pero sí tendrá a su disposición a Xisco Jiménez después de haber superado sus problemas físicos, aunque no se espera que esté en el once que se enfrente a los navarros.

El filial de Osasuna es un conjunto formado sobre todo por jugadores jóvenes. Lograron el ascenso en la temporada pasada y está realizando una temporada notable. Hace unas semanas sufrió varios tropiezos, pero la semana pasada volvieron a la senda de la victoria ante el Real Unión. Ocupa el puesto octavo en la clasificación con 38 puntos, 11 más que los balearicos.

Tanto ésta como la jornada siguiente, en la que el Atlético Baleares se enfrentará a otro filial, el Athletic B, colista de la categoría, son claves para que los últimos partidos de la temporada no se conviertan en un sufrimiento aún mayor que el actual. Los locales deberán tener cuidado con Barbero, que marcó dos goles la jornada anterior y con experiencia en Primera.