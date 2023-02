El ATB se inmola con una primera parte para olvidar

El Atlético Baleares, con Tato estrenándose en el banquillo, ha sumado su tercera derrota consecutiva tras una primera parte horrible que le hace afianzarse en los puestos de descenso. A los 18 minutos ya perdía 2-0 y aunque intentó reaccionar en el segundo periodo el gol de Dani Nieto fue insuficiente para sacar un resultado positivo y ha acabado perdiendo 2-1. Tato había dicho en su primera comparecencia ante los medios que lo imprescindible era que su equipo mordiera, pero lo cierto es que el Atlético Baleares ha sido en el primer tiempo un peluche en manos del Castellón y se ha mostrado como un conjunto blando a más no poder con una pasividad preocupante dada la situación de equipo.

El nuevo entrenador del Atlético Baleares puso sobre el césped de Castalia un once con René Román en portería, Laure, Olaortua, Sibille y Marc Baró el línea defensiva con David Navarro y Tropi en el centro del campo, Víctor Narro y Miguelete en las bandas, y Dani Nieto en punta ante la ausencia por unas molestias de Dioni, referencia atacante indiscutible del equipo. Un once no defensivo pero sí de contención que sobre todo buscaba hacerse fuerte en la parte de atrás y aprovechar algún robo con la consiguiente salida al contragolpe. Los planes de Tato estuvieron a punto de irse al traste antes de los dos minutos de juego, pero Suero remató muy alto cuando lo tenía todo a su favor.

El Castellón llevaba el peso del encuentro. Jesús de Miguel aprovechó un centro de Raúl Sánchez desde la banda izquierda y anticipándose a Cordero batió a Román de un certero cabezazo. No habían acabado de celebrar las pobladas gradas de Castalia el primer gol cuando llegó el segundo. Raúl Sánchez remató solo un centro desde la banda derecha de Iago Indias. Era el minuto 18 del encuentro y el encuentro parecía sentenciado, sobre todo porque no se veía cómo iba a inquietar el Atlético Baleares la portería blanquinegra. Y por contra, el segundo clasificado de la tabla seguía llegando con peligro al marco de René Román, sobre todo por la banda de Marc Baró. El ATB remató en los primeros 45 minutos sólo una vez a puerta. Su autor fue David Navarro, pero el balón llegó mansamente a las manos de Alfonso Pastor. El Castellón, que por momentos jugaba a placer, estuvo a punto de irse con una ventaja aún mayor a los vestuarios, pero el disparo de De Miguel se marchó fuera con Román desubicado tras el error de Olaortua.

En el segundo periodo, Dani Nieto intercambió su posición con Miguelete y el equipo mostró un poco más de agresividad, pero sin crear peligro. El Castellón dio el mando del partido al Baleares para jugar más al contragolpe. Toni Ramón sustituyó a Cordero en el minuto 60 y coincidió este cambio con un paso adelante del Castellón que volvió a hacerse con el control del partido y volviendo a llevar peligro por la banda izquierda. Pero en un centro de Víctor Narro a Dani Nieto, éste controló el balón y de un chut cruzado batió a Alfonso Pastor. Quedaban 20 minutos y parecía que el Atlético Baleares podría obrar el milagro. Tato cambió a Laure y Sibille, ambos con cuatro tarjetas, para dar entrada a Carlos Julio y Óscar Sánchez.

El Castellón se dedicaba a contemporizar el encuentro, mientras que el ATB intentaba robar el balón, pero cuando lo tenía no creaba ninguna inquietud en la zaga castellonense salvo por una volea de Fede, que se estrenaba con la camiseta del ATB, que desvió Pastor a córner en el único remate a puerta de la segunda parte. El encuentro no dio para más y el ATB ha sumado su sexta jornada sin vencer y la tercera derrota consecutiva. El ‘efecto Tato’ tendrá que esperar al próximo domingo frente al Amorebieta.