La falta de definición castiga al Atlético Baleares

La falta de definición ha castigado a un buen Atlético Baleares, que recibió un excesivo castigo por parte del Murcia (0-3). Los goles de Ganet en el primer tiempo y de Carrasco y Burón en el segundo permitieron al equipo murciano llevarse los tres puntos. El rival exhibió una contundencia mucho mayor así como talento en los metros finales. Todo el trabajo del ATB quedó en nada.

En la primera parte el Atlètic firmó un partido perfecto en la que faltó lo más importante, el acierto en el remate a puerta. Sin embargo, la predisposición del equipo y su capacidad de manejar el balón fue muy notable. La presión alta obligaba al Murcia a arrinconarse hacia el borde del área y solo faltaba cerrar esa buena actitud con verdadero peligro en el interior de los dominios del portero Joao Costa.

Las aproximaciones sin embargo no tuvieron recompensa y el trabajo de hombres como Canario, Hugo, Pedcoff o Dioni moría en las inmediaciones del área rival. El Murcia, que prácticamente durante todo el partido no dio noticias en ataque, tuvo una sola oportunidad y la aprovechó. Fue a los 26 minutos de partido cuando Julio García firmó una jugada magnífica por banda izquierda zafándose de la defensa y metiendo al corazón del área para que Ganet rematara a gol de tiro raso. Jarro de agua fría. Sin embargo, el Atlètic no se hundió y siguió jugando con criterio y con balón sumando muchos minutos en el campo rival. Kevin remató de cabeza superada la media hora en una de las oportunidades más claras del primer tiempo, pero la pelota salió desviada. No se le podía recriminar nada a un ATB que firmó posiblemente una de las mejores primeras partes del curso.

En la segunda parte el Atlètic dio un paso adelante pronto y Canario tuvo el gol en sus botas. El atacante lanzó un disparo desde fuera del área y la pelota rozó en el larguero y se marchó fuera. Era un aviso claro de las intenciones del ATB nada más reingresar al campo. El ATB le metió una marcha más al partido y exhibió mayor pegada manteniendo las llegadas y el dinamismo en el juego. El Murcia puso el susto en la grada a los 73 minutos cuando Arnau Solà disparó a bocajarro a gol, pero encontró muy bien posicionado a Lucas Díaz, que rechazó el balón sosteniendo el marcador. Sin embargo, apenas tres minutos después llegó el segundo del Murcia. Carrasco ganó terreno con el balón controlado y en las inmediaciones del área se zafó de la defensa y mandó el balón lejos de la salida del guardameta del ATB. Era el cero a dos cuando el encuentro entraba ya en la recta final. Ya en el descuento, Buró aprovechó un despiste en defensa para sentenciar el encuentro con el cero a tres. La vida sigue igual por el Estadi Balear.

Ficha técnica:

Atlético Baleares: Lucas Díaz, Laure, Iñaki, Kevin, Fornies, De Vega, Petcoff, Canario, Hugo y Dioni.

Cambios: Kaxe por Pecoff (min.67); Miguelete por Hugo (min.67); Uzo por Laure (min.83)

Murcia: Joao Costa, Javi Rueda, González, Iñigo Piña, Arnau Sola, Julio, Pedro León, Galindo, Ganet, Jara y Dani Vega.

Cambios: Armando por Ganet (min.62); Loren por Jara (min.62); Zeidane por Vega (min.72); Carrasco por Pedro León (min.72); Casado por Piña (min.78)

Árbitro: Fernández Vidal (VAL). Amarilla para Petcoff, Fornies, Dioni, Miguelete, Pedro León, Santi Jara y Javi Rueda.

Goles: 0-1, Ganet, min.26; 0-2, Carrasco, min.76; 0-3, Burón, min.90