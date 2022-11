El ATB deja escapar vivo al Intercity

El Atlético Baleares ha dejado escapar vivo al Intercity al empatar sin goles en un partido en el que ha disfrutado de las mejores ocasiones en la primera mitad y en la que ha desaprovechado media hora de superioridad numérica en la segunda. Los balearicos encadenan su segundo empate consecutivo y ven truncada su racha de tres victorias seguidas en el Estadi Balear, donde ha ido de más a menos sin materializar la superioridad acreditada en los primeros 45 minutos.

Después de un arranque con más intensidad en las disputas que juego, el Atlético Baleares ha asumido la iniciativa con la pelota y ha podido abrir la lata en dos buenas conexiones entre Forniés y Dioni. La banda izquierda ha sido la mejor vía de ataque de los locales, que no han encontrado portería en los remates de su máximo goleador. Eso sí, los blanquiazules, pese a la espesura generalizada de la contienda, han provocado que casi todo sucediera en la parcela de los alicantinos.

Con los visitantes sin apenas profundizar y lejos de poner en aprietos a Lucas Díaz, el ATB no sólo ha tenido el control de la situación sino que también ha disfrutado de las mejores ocasiones. Ha apretado pero no ha ahogado en el tramo final del primer acto. Los de Jordi Roger han acumulado llegadas para situarse por delante en el marcador y lo han hecho de nuevo encontrando espacios por la izquierda aunque con Pastrana como protagonista. Un centro suyo en el minuto 34 lo ha cabeceado fuera Dioni y en el 44 su disparo sin apenas ángulo lo ha despejado Manu Herrera dejando un balón en el área que Canario no ha conseguido aprovechar en una posición franca.

El descanso le ha sentado mucho mejor al Intercity, que ha vuelto de la caseta inclinando el campo hacia la portería de Lucas Díaz. Los de Siviero se han hecho los dueños del balón, pero tampoco han sido capaces de generar llegadas claras y su dinámica se ha visto alterada cuando el colegiado ha expulsado con roja directa a Eneko Undabarrena en el minuto 66 por una dura entrada sobre Petcoff en el centro del campo.

El Atlético Baleares, que hasta el momento sólo había amenazado con un disparo mordido de David Forniés, no ha sido capaz de hacer valer su superioridad numérica para poner cerco al área visitante. El Intercity ha tirado de orden y oficio para limitar las oportunidades de los isleños, cuyos cambios de piezas y de sistema tampoco han contribuido a generar un escenario más propicio. En los últimos minutos se ha jugado más tiempo a lo que le convenía a los hombres de Siviero, que no han tenido otra que dar por bueno un empate que en cualquier caso no colma las aspiraciones de ninguno de los contendientes. Los alicantinos se mantienen en las posiciones que abocan al descenso y los balearicos rompen su racha de tres victorias seguidas en el Estadi Balear y se mantienen más cerca de la zona baja que

Atlético Baleares: Lucas Díaz, Laure (Kaxe, m. 79), Iñaki (Josep Jaume, m 75), Kevin, Forniés, Petcoff, Alfonso (Lucas de Vega, m. 62), Canario, Pastrana (Hugo Rodríguez, m. 75), Miguelete y Dioni.

Intercity: Manu Herrera (Angong, m. 67), Nsue, Vadik, Álvaro Pérez, Cristo, Bellotti (Soldevila, m. 57), Miguel Marí, Pol Roigé (Xemi, m. 73), Aarón Piñán (Eneko Undabarrena, m. 57) y Etxaniz (Carlos Carmona, m. 73).

Árbitro. Conejero Sánchez (Comité Extremeño). Ha amonestado a los locales Kevin y Miguelete y a los visitantes Álvaro Pérez, Cristian Herrera y Emilio Nsue. Ha expulsado con cartulina roja directa al jugador del Intercity Eneko Undabarrena (m. 66).