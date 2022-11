El técnico del Atlético Baleares, Jordi Roger, ha calificado como «imprescindible» lograr la victoria este domingo ante el Numancia. El preparador blanquiazul ha asegurado que se siente «con fuerza» gracias al trabajo de los jugadores y ha señalado la necesidad de elevar «la contundencia y la concentración en los minutos finales» para mejorar los resultados al mismo tiempo que ha evitado el dramatismo de ocupar posiciones de descenso ya que ha observado que los puestos de playoff de ascenso está «a tocar».

«La victoria es imprescindible, tenemos que ganar. Tenemos que hacerlo porque venimos de una derrota y siempre que vienes de una derrota el equipo lo tiene que expresar», ha manifestado Jordi Jordi Roger, que ha insistido en el diagnóstico sobre los problemas que está teniendo su equipo. «Nos hace falta contundencia, a lo mejor más concentración en los últimos minutos. En esta categoría cuando no sabes ganar, tienes que saber empatar. A veces el empate parece poco pero si hubiéramos empatado todos los partidos que hemos perdido, estaríamos cuartos. A veces decimos que un punto no sirve para nada pero al final hacemos un gran esfuerzo la semana pasada y nos vamos de vacío. También un poco de suerte. No me gusta usar esta palabra, pero creo que hemos hecho más palos en esta liga que goles», ha analizado.

El técnico del ATB ha afirmado que el choque del domingo se presenta como una nueva oportunidad de demostrar «que estamos fuertes, con ganas e ilusión» y empezar la remontada hacia una zona más cómoda que no ve tan lejos. «Todos estamos enfadados porque queremos estar lo más arriba posible, pero el equipo entrena muy bien. Es cuestión de enlazar dos o tres partidos ganando porque está muy igualado. Estamos abajo del todo pero estamos a cinco puntos del playoff, quiero decir que está a tocar. Que no es que estemos a veinte», ha añadido.

Sobre el rival, el Numancia, Jordi Roger remarca que sus números «hablan por si solos». «Tienen cuatro goles en contra y cuando tienes tan pocos goles en contra es sinónimo de que como mínimo empatas. Lo que si que tiene un 'handicap' y es que no está acertado de cara puerta. No por ocasiones que generen o por jugadores que tengan arriba sino porque al final le ha faltado definir», ha comentado a los sorianos, a los que ve «un equipo hecho para estar arriba». «Será un partido muy difícil como el del otro día o como el del Eldense. Equipos buenos con muy buenos jugadores y bien trabajados», ha proseguido.

El máximo accionista del Atlético Baleares, Ingo Volckmann, ha vuelto a estar cerca del equipo esta semana y el entrenador catalán ha comentado que el mensaje que les ha trasladado es «el mismo» de hace unos días «sabiendo que tenemos que ganar e ir sumando de tres en tres». «Ha dicho que el equipo está bien, que el equipo ha jugado bien. Al final, en los últimos minutos hay que tener un poquito más de concentración, lo que hemos hablado aquí o los pequeños detalles. Al final los pequeños detalles te hacen llevar el partido de un lado a otro y tenemos que empezar a saber controlarlos pero él está animado y convencido de que vamos a ganar este domingo», ha desvelado.

Acerca de su situación, Jordi Roger ha dijo que está «bien, con fuerza». «Los jugadores son los que me dan fuerza, os lo digo en serio. Me la dan ellos porque confían en lo que estamos trabajando y lo demuestran cada día. Después el fútbol son resultados y, al final, el resultado depende de muchas cosas, y son los que mandan», ha valorado sin ocultar que los números en este primer tramo del campeonato «son malos».