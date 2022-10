El Atlético Baleares vuelve a la senda de la derrota

El Atlético Baleares ha vuelto a la senda de la derrota y ha caído por 2-0 en Zubieta ante la Real Sociedad B gracias a dos goles logrados en la segunda parte por Gómez y Lespinasse. Buena primera parte de los hombres de Jordi Roger, cuyo rendimiento bajó de forma estrepitosa en la segunda.

El ATB gozó de la mejor ocasión de los primeros 45 minutos con el remate de cabeza de Dioni que se estrelló en el poste izquierdo de la portería defendida por Marrero. Corría el minuto 7 del encuentro y ya hacía seis que el árbitro del encuentro había castigado con tarjeta amarilla una falta de Pastrana en el medio del campo.

Los primeros minutos fueron un toma y daca con aproximaciones de peligro por parte de ambos conjuntos. A la ocasión de la referencia atacante del equipo de Roger le respondió Teijeira con disparo raso con el interior del pie izquierdo que se fue muy cerca del palo derecho de la meta de René Román.

Un centro desde la banda derecha de Hugo Rodríguez, que se combinó con el incansable Lauren en esta parte del terreno de juego, fue despejado a córner por Arambarri y casi causó un disgusto a su portero. En la otra área, fue Jossp Jaume quien in extremis despejó a córner cuando Agirre ya se disponía a rematar de cabeza a bocajarro.

Dioni fue el protagonista de la siguiente jugada de peligro y tras una falta de estrategia Marrero, que salió a cubrir el máximo de espacio posible, despejó el disparo del '9'. a córner

Tras la reanudación, salió mejor el filial donostiarra, que gozó de la primera gran ocasión de peligro cuando, tras una buena jugada de Garrido, que había salido al terreno de juego sustituyendo a Teijeira, Agirre remató raso junto al palo de Román.

Movió el banquillo Roger con la entrada de Canario por Hugo Rodríguez y Olartua por Josep Jaume, pero no cambió nada.

En estos 45 minutos se vio bastante menos fútbol que en la primera mitad, con un juego embarullado donde el Baleares se atrincheró y apenas daba dos pases seguidos cuando recuperaban el balón.

La Real B estuvo a punto de inaugurar el marcador, pero René Román salvó con el pie el disparo del lateral izquierdo Gómez tras una buena jugada combinativa iniciada por Garrido, el hombre más destacado en esta segunda parte.

Forniés, con un disparo lejano que atrapó sin problemas el meta local Marrero, fue el protagonista del primer acercamiento con peligro de esta segunda parte, cuando el electrónico ya estaba en el minuto 77.

Canario no centró bien desde la banda derecha una contra tras un disparo de Garrido que rechazó la defensa visitante.

En el minuto 84, la defensa del Baleares fue incapaz de sacar el balón tras un embarullado ataque local y Gómez enganchó un duro disparo cruzado que tras tocar en el palo izquierdo de Román se alojó en el fondo de las mallas.

En la siguiente jugada Canario fue objeto de falta en la media luna del área pero el disparo de Pastrana chocó contra la barrera y al contraataque Lespinasse sentenció el encuentro con un disparo que tocó Román pero que no pudo evitar el gol.

Paso atrás del conjunto blanquiazul que no consigue salir de la zona de peligro de la categoría. Saber el porqué de esos cambios entre el primer y el segundo tiempo se antoja imprescindible para revertir la situación y poder mirar hacia arriba en la clasificación.