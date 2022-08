El director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow, ha destacado que la plantilla a estas alturas del verano es «competitiva y compensada» y, aunque estarán pendientes del mercado hasta el último momento, se ha mostrado tranquilo si se mantiene el mismo bloque sin caras nuevas. Messow ha destacado el nivel de las incorporaciones realizadas en la presentación de Kaxe y David Navarro, que han demostrado su intención de devolver la confianza depositada en ellos peleando por el objetivo de lograr el ascenso a Segunda División.

📺 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧



🗣 Messow: «Tenemos una plantilla compensada y competitiva»

🗣 @Kaxe_9 : «El ATB lleva años tocando la puerta del ascenso y al final se abrirá»

🗣 @naavarro03 : «El ATB siempre opta a subir»



✍🏻 https://t.co/LxP5S4blmH#DISFRUTAM ⚪️🔵 pic.twitter.com/bg9OSWUIeS — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) August 19, 2022

«Hasta el 31 hay mercado y tenemos cosas que estamos valorando. La última semana siempre hay movimientos y tenemos algo en mente, pero tampoco con prisas, estoy paciente porque tenemos una plantilla compensada y competitiva y si no hacemos nada más, no me preocupa. Si sale algo que nos hace mejor, lo vamos a hacer», ha adelantado el director deportivo del ATB, que ha celebrado que Kaxe y David Navarro escogieran el proyecto balearico entre las múltiples opciones que manejaban. Sobre Kaxe ha analizado que el jugador «aportará gol y trabajo de presión arriba, nos dará algo diferente a los delanteros que tenemos, es un perfil diferente». «Tenía muchas novias pero ha decidido por la mejor», ha explicado.

Álex Aizpuru 'Kaxe', de 28 años y autor de siete dianas el pasado curso en las filas del Sabadell, ha asegurado que su decisión a la hora de elegir el Atlético Baleares fue «rápida». «Me hablaron bien del club, tiene buenas instalaciones, siempre lucha por subir y a ver si logramos el ansiado ascenso a Segunda», ha manifestado que llega con la ambición de «meter los máximos goles posible, ayudar y correr todo lo que pueda. Los goles vienen solos, espero marcar muchos para ayudar al equipo». «Soy un jugador que juega bien de espalda, intenso y con buen remate dentro del área», ha concluido.

David Navarro, por su parte, ha mostrado su ilusión por su primer desafío en el fútbtol profesional tras completar su período de formación en el División de Honor juvenil del Atlético de Madrid. «El ATB opta siempre a subir a Segunda y era el pasito que tenía que dar», ha manifestado al mismo tiempo que ha detallado sus virtudes. «Me gusta la intensidad, me gusta estar metido en el partido y en eso baso mi juego, estar concentrado y en eso me centro», ha concluido el central.