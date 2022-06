Patrick Messow: «La temporada ha sido decepcionante»

El director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow, ha analizado este viernes la temporada del equipo blanquiazul, que ha calificado como «decepcionante», mientras garantizaba la continuidad del proyecto con Ingo Volckmann a la cabeza. El alemán asegura que todavía no se ha decidido quién será el entrenador de la campaña que viene, aunque admite que el asunto quedará resuelto en unos días y que la de Jordi Roger es una de las opciones que están sobre la mesa. En lo que se refiere a la confección de la plantilla y tras conocerse este jueves las salidas de Pedro Orfila y José Fran, Messow ha confirmado que tanto Damián Petcoff como Víctor Pastrana han ampliado su contrato con la entidad y que el próximo curso seguirán formando parte del grupo.

«Obviamente no ha ido todo cómo esperábamos», empezaba explicando Messow. «No estamos contentos con el final de temporada y acabamos decepcionados, pero hay que recordar que también hemos hecho una Copa del Rey histórica en la que hemos llegado más lejos que nunca y que hemos estado 34 jornadas en playoff, así que algo hemos hecho bien también. Ya sé que lo que cuenta es estar en playoff en la jornada 38, pero durante el resto del año siempre hemos estado ahí, peleando. El final no es lo que queremos pero no nos queda otra que aceptarlo, intentar mejorar en lo que hemos fallado y aprender de los errores. Nuestra mentalidad siempre será la misma».

A la hora de justificar la decepción, Messow apunta a que «hay bastantes factores» que han influido en lo que ha pasado. «Podemos hablar horas y horas de eso. En el fútbol hay factores difíciles de controlar. Hemos tenido muchas lesiones y muchas bajas casi todo el año y en una categoría tan exigente es difícil compensar eso. La Copa tambien nos puede haber despistado y no ha costado energía. Algunos jugadores no han estado a la altura y en las decisiones con los entrenadores a lo mejor nos hemos equivocado. Estamos en una categoría más exigentes que la de toda la vida. Hay diez o doce equipos con el mismo potencial y si no estás al cien por cien lo pagas», recuerda. «Todos sabemos que podemos hacer las cosas mejor y esperamos que la temporada que viene no pase lo mismo».

Una de las preguntas que se hace ahora mismo la afición del ATB es quién dirigirá al equipo la próxima temporada. «Es una buena pregunta que aún no puedo contestar. Estamos trabajando en ello y la semana que viene podemos cerrarlo y anunciarlo», responde Messow, que desmiente que se hayan mantenido contactos para la vuelta de Xavi Calm pero que no descarta que sea Jordi Roger el que se instale de nuevo en el banquillo blanquiazul. «Es una buena opción porque conoce la plantilla mejor que nadie y la ha visto todo el año. En la última jornada salió bien. Pero también valoramos otras opciones que hay en el mercado y la semana que viene tomaremos la decisión».

Messow afirma que mantiene la confianza, que se siente respaldado por Ingo Volckmann y que hasta el momento nunca se ha planteado dejar el cargo de director deportivo. El alemán, que tampoco ha querido referirse a ningún futbolista en especial, no ha aclarado si continuarán en el vestuario todos los que tienen contrato, pero sí ha subrayado que los objetivos seguirán siendo «altos y exigentes».