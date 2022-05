Atlético Baleares: ganar y esperar

El Atlético Baleares precisa de un milagro para meterse en el playoff de ascenso a Segunda División. Los blanquiazules tienen que ganar y esperar que dos de los equipo situados por encima, Sabadell, Nàstic o Linares fallén. En fútbol todo es posible y de ahí que el club esta semana haya dado un volantazo destituyendo a Eloy Jiménez y situando al secretario técnico, Jordi Roger, anterior primer entrenador y que tras ser destituido de su cargo siguió en el club fichando a jugadores y entrenadores a los que fue también destituyendo. Cuando menos es una situación peculiar. Pero esto es otra historia. El fin justifica los medios y si el equipo se clasifica habrá valido la pena.

El cambio viene dado con la intención de reactivar al grupo después de que este cayera en depresión en la última jornada de Liga tras no poder pasar del empate frente al Sanluqueño. No hay mucho que cambiar, solo echar un par de gritos en el vestuario antes de salir a jugar y otro par de gritos más desde el área técnica. Más que nunca en partidos como hoy es más autogestión que otra cosa. Ganar y esperar. O ganar y rezar. También vale. Roger cuenta con todos los jugadores a exceción de Cassio, por lo tanto por futbolistas no será. El San Fernando necesita de un punto para atar definitivamente la permanencia y por este motivo ha impulsado una masiva venta de entradas a precios redudicos con el fin de intentar que el estadio presente una gran entrada. Además, los abonados dispondrán de dos invitaciones gratis cada uno a su disposición. Estas localidades serán de la misma categoría del abono.

El club andaluz ha mantenido contacto con diversas asociaciones de la ciudad para que contribuyan a que el Estadio Iberoamericano presente sus mejores galas en un encuentro decisivo para el futuro del San Fernando CD en Primera RFEF. Con este ambiente afronta el choque el equipo local mientras que el blanquiazul tiene que sobreponerse a todo y ganar. En los otros partidos implicados el Sabadell (cuarto clasificado con 58 puntos) recibe al Algeciras, octavo con 56). El Nàstic, que está en zona de playoff con 58) visita el campo del Alcoyano situado en mitad de tabla y sin nada en juego. Por su parte el Linares, que es sexto con 57 se la juega en el campo del Sevilla Atlético, que necesita del triunfo para no perder la categoría. Todo es posible. El problema es que no basta con que falle uno, necesitan hacerlo dos y además que el ATB gane su partido, otra cosa que también va a ser complicada. Es una jornada de máxima tensión, pero la fe es lo último que debe perderse en el fútbol. En el club hay pleno convencimiento de que si se saca el partido adelante y se consiguen los tres puntos, el resto de equipos implicados van a fallar y por lo tanto se clasificarán para luchar por el ascenso a Segunda División. Es el gran objetvo de un club que lleva muchos años en Segunda B, ahora la Primera RFEF y que pretende dar el salto de una vez por todas. Por eso hoy hay que ganar y esperar a que las previsiones de los dirigentes de la institución se cumplan y se pueda luchar por el ascenso a la categoría de plata.

Alineaciones probables:

San Fernando: Perales, Calderón, Páez, Ayala, Ruiz, Carbó, Bicho, Cortés, Sanz, Callejón y Biabiany

Atlético Baleares: René, Ferrone, Delgado, Olaortua, Pastrana, Armando, Cordero, Canario, Vilarasa, Dioni y Manel.