Eloy Jiménez: «Muchos equipos se cambiarían por el ATB»

El técnico del Atlético Baleares, Eloy Jiménez, ha asegurado que los suyos están «preparados y concienciados» de cara al trascendental encuentro de este sábado (20:00) en el Estadi Balear ante el Atlético Sanluqueño en una penúltima jornada en la que cree que muchos equipos «se cambiarían por nosotros». En su habitual rueda de prensa previa al choque el preparador blanquiazul ha celebrado disponer de la plantilla prácticamente al completo y ha hecho especial hincapié en la necesidad de concentrarse en que el equipo dé su mejor versión sin necesidad de esperar otros resultados que podrían allanar su camino hacia los playoffs de ascenso a Segunda División.

«Dependemos de nosotros y en casa, qué mejor que eso. Estamos preparados y concienciados de la importancia que tiene el partido. Queremos hacer un encuentro intenso y competitivo ante un rival que quiere agotar sus posibilidades de mantener la categoría», ha valorado Eloy Jiménez, que aguarda un partido «disputado». «No vale otra cosa que sacar el partido para seguir la última jornada dependiendo de nosotros, ahora hay muchos equipos implicados que se cambiarían por nosotros», ha añadido en la víspera de un choque que se disputa en horario unificado.

El foco del Atlético Baleares sólo tiene que estar en el césped del Estadi Balear con una única misión. «Creo que nos equivocamos si pensamos en lo que puedan hacer los demás, si acompañan los resultados pues bien, lo principal somos los nosotros y no tenemos que estar pendientes de nadie. Debemos sacar lo mejor de nosotros, ganar y no preocuparnos por un tercer partido. No hay otra que nosotros ganar, es lo más importante», ha subrayado el manchego, que también ha valorado de forma positivo el hecho de jugar en horario nocturno evitando las altas temperaturas de los últimos encuentros.

Acerca del rival, el Atlético Sanluqueño, Eloy Jiménez, que sólo tiene la baja de Miguel Ángel Cordero por sanción, ha apuntado que también «solo les vale ganar y tendrán que ir arriba». «El partido tendrá muchas cosas por la necesidad de ganar de ambos. Tengo en mi cabeza lo que se puede dar de este partido, pero tenemos que sacar la mejor versión y ser nosotros mismos. Ellos van a dar el máximo y el que baje la guardia perderá», ha advertido sin descuidar que «ellos tienen jugadores para hacer daño».