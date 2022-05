El Atlético Baleares visitará este domingo (12:00) al UCAM Murcia en la antepenúltima jornada del Grupo 2 de Primera División RFEF y su técnico, Eloy Jiménez, ha dejado claro que a su equipo «sólo le vale ganar». Los balearicos, pese a lograr un triunfo vital ante el Castellón, inician el fin de semana fuera de las posiciones de playoffs, pero dependen de sí mismos para alcanzar el objetivo de pelear por el ascenso y una gran parte de sus opciones de lograrlo pasan por superar a un rival que apura sus opciones de permanencia en la categoría pese a iniciar el curso con aspiraciones muy distintas.

«Nos enfrentamos a un equipo que está tocado pero que matemáticamente aún no ha descendido. Será complicado, ellos querrán acabar bien y debemos ir a ganar porque es lo único que nos vale. No hay otra, jugamos contra un equipo que en condiciones normales estaba diseñado para jugar en la zona de arriba, pero por circunstancias está en posiciones delicadas. Vamos con el máximo respeto hacia el UCAM, con la necesidad, urgencia e importancia de ganar», ha analizado Eloy Jiménez, que recupera a jugadores como Josep Jaume y Vinicius Tanque.

El entrenador del Atlético Baleares ha subrayado que los suyos tienen que encarar el choque como «un partido vital porque no podemos fallar». «Mi misión como entrenador es decir la realidad de lo que necesitamos, pero es que los jugadores ya saben que no vale otra cosa que no sea ganar», ha insistido el preparador manchego, que recela de la situación clasificatoria del UCAM Murcia. «El domingo pasado era un partido de nuestra liga, pero hemos visto como el Betis B ganaba a equipos de zona alta y no miramos la clasificación. Hay que ganar porque si lo hacemos se nos pone la cosa bien pero el rival tratará de ganar para tener opciones de salvar la categoría, a partir de ahí si no sabemos la importancia del partido es que no sabemos dónde estamos», ha remarcado. Además, también ha añadido que el equipo irá «a full» porque «los jugadores están mentalizados para eso y luego tenemos un partido importante en casa pero no vale para nada si no ganamos este domingo».

Eloy Jiménez ha esquivado las excusas sobre las dificultades y adversidades con las que se ha topado en forma de calendario y lesiones desde su llegada al banquillo blanquiazul y ha hecho hincapié en que «sé a lo que vine y el único objetivo que tengo es primero clasificarnos y luego ascender porque es lo único que me garantiza seguir o me voy a mi casa». «Cada día el club me transmite mejores condiciones por lo que voy descubriendo. Hay un club que tiene una ambición importante y creo que la afición balearica tiene que estar orgullosa porque cada día quiere más. Aunque no haya habido suerte para lograr el ascenso se pone todo para lograrlo, el balearico debe estar con su club, así lo siento», ha concluido.