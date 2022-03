La visita al Sevilla Atlético de este domingo (12:00) se presenta como uno nuevo examen para el Atlético Baleares de Eloy Jiménez, que quiere que los suyos muestren su personalidad y salga a relucir su esencia. «Tenemos que ser nosotros mismos», insiste el preparador manchego, que aguarda un «partido muy complicado» ante el filial hispalense en el que expresa la necesidad de sacar a relucir la mejor versión de un grupo en el que tiene «plena confianza» para sacar un billete para los playoffs de ascenso.

Tras dejar atrás los duelos ante rivales directos en la zona alta como el Albacete y el Andorra con un balance de un empate y una derrota, los blanquiazules cruzan su trayectoria con un adversario inmerso en la carrera por eludir el descenso, aunque el precedente de la primera vuelta y el fin de semana de descanso en Primera elevan la exigencia del envite para Eloy Jiménez. «Ya vimos que el Sevilla Atlético sacó algo positivo en la ida y tendremos que hacer un partido serio, pero si estamos a nuestro nivel podemos ganar el partido. No juega el primer equipo así que tendrá a todos los jugadores y es un club que trabaja muy bien la cantera, así que será complicado», advirtió el entrenador del ATB.

La clave para volver a ganar es «ser nosotros mismos». «Tenemos que ser un equipo cuando no se tenga el balón ante un rival que te va a someter y cuando lo tengamos queremos ser dominadores, un equipo que exija. Ya se vio nuestra gran segunda parte ante un equipazo como el Andorra y queremos ser serios y verticales cuando toque», dijo. Eloy Jiménez señaló que la mejor manera para seguir creciendo es sacar los tres puntos. «Necesitamos ganar, volver a nuestra mejor versión. Todo el trabajo que se está haciendo tiene que darse en resultados para coger confianza y empecemos con la flecha para arriba», señaló el tecnico al mismo tiempo que señaló la importancia de volver a contar con la plantilla al completo. El arranque irregular de su etapa al frente del ATB, con cuatro puntos de nueve, no ha alterado su visión y remarcó que «no tengo duda del equipo, confío mucho en lo que tenemos. Tenemos que jugar el playoff, no he venido a algo que no sea eso».