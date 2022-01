Tòfol Montiel es el as que tiene en la manga Patrick Messow para reforzar el Atlètic Baleares de cara a la segunda vuelta de la temporada. El mediapunta zurdo mallorquín, considerado en su día una de las joyas de Son Bibiloni, podría recalar en el 'eterno rival' cedido por la Fiorentina. Montiel, de 21 años, ha disputado la primera parte del curso en el Siena de la serie C con un balance de 10 partidos y un gol, pero no ve con malos ojos un cambio de aires. Cabe recordar que el club de Florencia pagó los dos millones de euros al Mallorca que figuraban en la cláusula de rescisción cuando éste todavía era juvenil de segundo año.

La posibilidad de que Tòfol Montiel, finalmente, recale en el club de la Vía de Cintura se han elevado en las últimas horas. El Atlètic Baleares está apretando fuerte por hacerse con sus servicios y al chaval, que necesita jugar con cierta asiduidad, le atrae la idea de regresar a la Isla. Señalado en su día como uno de los diamantes de la cantera bermellona, Montiel no ha tenido demasiada continuidad en el club viola, aunque en marzo de 2019, con todavía 18 años, llegó a debutar en la Serie A en el empate (1-1) contra el Torino. Posteriormente se marchó cedido en las filas del Vitória Setúbal, de la Segunda División portuguesa, regresó a la Fiorentina (intervino en dos partidos más de la Serie A) y el pasado verano aceptó seguir en Italia para recalar en las filas del Siena. Tòfol es un mediapunta zurdo de calidad y talento que intentará ayudar al ATB en su objetivo de ascender a Segunda División A. El acuerdo es inminente.