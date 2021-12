Atlético Baleares: el gran desafío

Tras encajar dos reveses consecutivos en la liga y verse descolgado del liderato de su grupo en la Primera RFEF, el Atlético Baleares quiere refugiarse en la Copa del Rey para procurarse una alegría como la que se dio en Calahorra con el histórico gol del portero Xavi Ginard y la clasificación en la tanda de penaltis.

Los blanquiazules reciben este jueves (21:00/DAZN) al Getafe con la intención de recuperar buenas sensaciones y la ilusión de añadir una brillante muesca a su historial en su reencuentro con un rival de Primera División 35 años después en el Estadi Balear, donde se vivirá el ambiente de las grandes ocasiones en un duelo que ha generado una enorme expectación e ilusión entre la parroquia blanquiazul. El torneo del KO llega en un momento complejo para los balearicos, lastrados por las bajas y en una racha negativa de juego y resultados en las dos últimas jornadas del campeonato de la regularidad. No le queda otra al Atlètic Baleares que desviar el foco de la visita del San Fernando para intentar dar la sorpresa ante un rival también con las urgencias ligueras al verse en las plazas de descenso a Segunda División.

Sin los lesionados Iñaki Olaortua, Adolfo, Hugo Rodríguez y Jesús Álvaro, el técnico Xavi Calm presentará un once con algunos de los jugadores que menos minutos han tenido en lo que va de curso y con titulares habituales para los que no tiene recambio al tener la enfermería tantos inquilinos. El técnico podrá recurrir a Canario, Cordero e Ignasi Vilarrasa, que no podrán jugar el domingo al tener que cumplir un partido de sanción, mientras que está garantizada bajo palos la presencia del héroe de Calahorra, Xavi Ginard, que con su gol forzó la prórroga y después resultó determinante en la tanda de penaltis.

Rival

Para el Getafe, este partido de Copa del Rey también supone una oportunidad, aunque en su caso para reencontrarse con la victoria y reforzarse anímicamente tras moverse por la zona de descenso de Primera División durante toda la temporada. El equipo madrileño, un clásico de la máxima categoría, tiene muy claro que las eliminatorias a partido único ante rivales de inferior categoría, en este caso uno de los referentes de la Primera RFEF, a veces están plagados de peligros y por ello ha preparado este encuentro a conciencia porque no quiere sorpresas ante un ATB que quiere seguir haciendo historia en una competición que le ha sido adversa las últimas campañas. Debido a la acumulación de partidos del Getafe, el técnico Quique Sánchez Flores hará rotaciones en un once inicial que no se diferenciará mucho del que jugó hace dos semanas en su estreno copero ante el Mollerussa (1-5) en la primera ronda del torneo. Así podría volver a tener minutos en el ataque Jaime Mata, que en Liga está teniendo un papel secundario para el preparador, pero que en la Copa del Rey anotó tres dianas.

Ausencias

Por contra, por lesión no estarán el mexicano José Juan Macías (problemas en el sóleo), Vitolo (elongación en los isquiotibiales), Sabit Abdulai (rotura de ligamento cruzado), Chema Rodríguez y David Timor, ambos con molestias. A todos ellos se une Sandro Ramírez, que jugó la última jornada liguera, pero tiene un golpe y está entrenando al margen de cara a recuperarse para el torneo doméstico.

«Es un rival que compite muy bien, cada año esta entre los puestos de arriba para dar el salto a Segunda División y que lo conocemos. Aún así, en base a la categoría y la competición, basamos el 80% en nosotros y el 20% minimizar al rival porque sabemos que en las primeras eliminatorias hay avisos, en las segundas eliminaciones y a partir de la siguiente es la guerra», dijo Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa previa al duelo de hoy, en la que recordó los peligros del conjunto de la Vía de Cintura.