Atlético Baleares: reto de altura en El Collao

El Atlético Baleares rinde este sábado visita a uno de sus enemigos íntimos, el Alcoyano, en busca de una victoria que le permita relanzar su trayectoria como visitante después de que su sufrida victoria ante el Linense propiciara que la pasada jornada fuera redonda para sus intereses. Por primera vez en horario nocturno en lo que va de curso, los blanquiazules pretenden asaltar el histórico El Collao, donde nunca ha saboreado el triunfo y donde le aguarda un rival en un gran momento de forma tras convertirse en el primer verdugo del Villarreal B y enlazar cinco jornadas sin perder.

El Alcoyano es el rival al que más veces se ha enfrentado el ATB en su travesía tanto en Segunda como en Segunda División B (25 duelos). Siete empates y seis derrotas es el balance de los balearicos en sus trece visitas a un campo que en agosto cumplió su centenario. Después de dos temporadas compitiendo en grupos diferentes, vuelven a verse las caras y los balearicos tratarán de romper una estadística que ha conseguido maquillar en sus últimas seis salidas. No en vano el Atlètic atrapó seis empates consecutivos en sus últimas seis visitas, que no son precisamente odas al fútbol. Cuatro empates a cero y dos empates a uno dan forma a los episodios más recientes de su rivalidad. El choque de hoy tampoco se presume como un festival ofensivo teniendo en cuenta el nivel defensivo exhibido por los alicantinos, que enlazan tres porterías a cero.

El regreso de Damián Petcoff tras cumplir un partido de sanción es la principal novedad de la expedición blanquiazul, que quiere volver a saborear un resultado positivo lejos de su estadio tras sufrir su primer revés del curso en el campo del Castellón. El centrocampista argentino se perfila como novedad en un once que no diferirá en exceso del que Xavi Calm presentó el domingo en el Estadi Balear, ya que aún no tiene a sus órdenes a los lesionados Jesús Álvaro, Hugo Rodríguez y Alfonso. Vicente Parras encara el choque con una ausencia sensible en el centro del campo como Fran Miranda, que no puede estar presente por acumulación de cartulinas.

Alineaciones probables:

Alcoyano: José Juan; Lillo, Primi, Carlos Blanco, Pablo Carbonell, Juanan, Imanol, Antón, Andy Escudero, Mourad y Jona.

Atlètic Baleares: René Román, Luca Ferrone, Iñaki Olaortua, Carlos Delgado, Ignasi Vilarrasa, Damián Petcoff, Armando, Canario, José Franc, Dioni y Vinicius Tanque.