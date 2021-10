El Atlético Baleares homenajeará a su historiador oficial, Antoni Salas Fuster. Será el próximo domingo minutos antes de las 12:00 horas antes del encuentro ante el Linares Deportivo. El presidente del club, Ingo Volckmann, a pie de campo, será el encargado de entregar al ilustre historiador un detalle como agradecimiento a su trabajo incansable e impagable durante años para que, mediante un esfuerzo mayúsculo, no se pierdan las raíces, la historia y la filosofía de nuestra entidad con el paso del tiempo.

El club tiene previsto dedicarle el homenaje que merece a una figura irrepetible, que ha sido capaz de investigar nuestro pasado, nuestra idiosincrasia y plasmarlo en dos libros. En 2007 publicó 'L'Atlètic Baleares. Una historia de supervivència' y cuatro años más tarde, en el año 2011, editó 'L'Atlètic Balears. La història en imatges'. Su trabajo es un compendio de fechas, datos, anécdotas y situaciones singulares de personajes que han formado parte de la historia del club blanquiazul. Todo ello complementado con fotografías de gran valor que logró recopilar tras un exhaustivo trabajo, en colaboración con recuerdos aportados por parte de aficionados balearicos. El club ha querido que sea en los prolegómenos de un partido, con el Estadio Balear lleno, para que sea toda la afición la que rinda tributo a uno de sus investigadores referentes.

Para el ATB, la labor de Antoni Salas Fuster es minuciosa y extensa, de una gran riqueza y valor fotográfico, ilustrativo y sentimental, porque permite que, de generación en generación, se conozca la historia de nuestra entidad, especialmente desde la fusión de 1942. O lo que es lo mismo, que no se olvide. Antoni Salas Fuster ha donado los beneficios que obtuvo en su vertiente literaria a la Fundació de l'Atlètic Balears. En 2007 fue condecorado con la insignia de Oro y Brillantes del club.

En el año 2016, el club creó una Comisión del 75 aniversario, presidida por Antoni Salas Ferragut, y que contó, entre otros, con la gran aportación de Antoni Salas Fuster, además de otros balearicos como el actual presidente de la Federació de Penyes, Vicenç Amengual, Pedro Cladera (ex presidente de la Fundació de l'ATB), Rafel Perelló y Magdalena Garau (socios históricos), Miquel Deià (ex presidente de la Fundació de l'ATB), Sion Rotger (responsable de los veteranos del ATB), Lluc Martorell (ex gerente del club), además del otro historiador oficial y referente del club, Manel García.

Antoni Salas Fuster ha mantenido y mantiene a sus 83 años, una gran colaboración con el club. En los últimos años, ha participado con una sección fija en la revista que el club ofrecía en sus partidos de local en Son Malferit en la temporada 2018-19, titulada 'Una ullada cap enrere', así como acompañado a jugadores y directivos en visitas escolares para explicar la historia de nuestra entidad a los más jóvenes de diferentes colegios de barriadas de Palma cercanas a nuestro templo.