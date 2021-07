El ATB ata al central mallorquín del Barça Josep Jaume

El Atlético Baleares se ha hecho con un nueva pieza para su próximo proyecto en la Primera División RFEF, donde contará con el central mallorquín Josep Jaume, que llegará a la Isla procedente del Barcelona tras jugar la pasada temporada en calidad de cedido en el Badalona. El defensa de 20 años completará el eje de la línea de retaguardia balearica en la que ya figuran los nombres de Pedro Orfila, Iñaki Olaortua y Carlos Delgado.

Josep Jaume (Palma, 8-1-2001) llegó a la cantera del Barcelona en 2015 procedente de las categorías inferiores del Real Mallorca y en La Masia fue considerado como uno de los jugadores con mayor potencial. Formó tándem con el ahora internacional Éric García en edad cadete, donde el exjugador del City formaba en la derecha y el nuevo fichaje balearico ocupaba el perfil zurdo.

Los problemas con las lesiones condicionaron su formación, aunque en Can Barça siempre ha tenido una gran consideración por su potencial y rendimiento. Los problemas físicos y la pandemia apenas le dejaron competir con el juvenil azulgrana y el año pasado, tras completar su período formativo, dio el salto a Segunda B con el Badalona disputando un total de 14 encuentros, nueve como titular, y acreditando que está en condiciones de demostrar las cualidades que le llevaron a ser internacional sub 16 y sub 17 con la selección española.

Con su incorporación, el ATB sigue dando forma a su plantilla, que está previsto que vuelva al trabajo el 19 de julio y lo haga con un notable porcentaje del equipo ya completado. No en vano, se ha cerrado la contratación del grueso de los jugadores sénior y se espera completar el plantel con la llegada de más futbolistas sub 23. Además, el club aún tiene margen de maniobra hasta el 31 de agosto, por lo que en los despachos se trabaja con tranquilidad y pendientes de movimientos interesantes que puedan abrirse.