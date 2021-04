La hora de los valientes

Confianza y valentía son las cualidades que el técnico del Atlético Baleares, Xavi Calm, quiere que los suyos saquen a relucir este domingo (12:00) ante el Villanovense para imponerse en un «partido muy importante», ya que se enfrentan al equipo que marca la frontera de las plazas que dan acceso a competir la próxima temporada en la Primera División RFEF.

«No queremos que se vayan a seis puntos, es un campo difícil, pero tenemos que mantener las sensaciones de los dos últimos partidos en casa y nos tiene que dar igual si jugamos en el Estadi Balear o fuera, no se puede especular», analizó el preparador catalán, que tiene claro cómo hay que actuar ante un rival «muy organizado». «Son muy intensos y nos presionarán muy arriba, así que si nos quitamos la pelota de encima y no somos valientes entraremos en una guerra que no nos beneficia», destacó.

Acerca del rival, Xavi Calm considera que el Villanovense tiene cualidades similares a su primer rival en la segunda fase. «Si el Don Benito era intenso, el Villanovense lo es igual o más. Llevan ocho goles encajados, son el segundo equipo que menos ha encajado de toda la Segunda B y nos da una idea clara de cómo son. Es un equipo muy organizado, presionante y que nos exigirán mucho», valoró.

Tras dos victorias consecutivas y, sobre todo, tras el valioso triunfo ante el Don Benito para arrancar con buen pie el tramo decisivo de la competición, el preparador blanquiazul observa una atmósfera positiva en su plantilla. «La situación anímica ha cambiado. La ansiedad no es la misma después de las dos victorias. Cuando ganas todo ayuda y hace tiempo que estamos viendo que el equipo está más tranquilo y no está tan tenso. Veo al grupo con una actitud y sensaciones buenas y nos falta que el fin de semana las transmitamos, pero en este sentido estoy tranquilo», indicó.

El técnico no oculta que el de Villanovense «es un partido muy importante», pero advierte que en una liguilla tan corta «todos lo serán».