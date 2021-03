Cañas asegura que en el Atlético Baleres quiere volver a sentirse futbolista

En sa Pobla tuvo sus primeros minutos, pero su presentación en sociedad como nuevo jugador del Atlético Baleares ha sido este martes. José Alberto Cañas, uno de los fichajes de mayor impacto en Segunda B, ha protagonizado su puesta de largo en el concesionario Hyundai Proa Automoción.

El centrocampista gaditano, de 33 años de edad, con casi un centenar de partidos en Primera (Betis y Espanyol) y una importante trayectoria en diversas ligas extranjeras, ha llegado a Palma con la intención de «volver a sentirme futbolista».

Después de rescindir su contrato con el Estrella Roja de Belgrado, Cañas explicó que su elección por el conjunto blanquiazul, obedece, entre otras cosas, a la insistencia mostrada por la dirección deportiva.

«Llevaba tiempo sin competir, Patrick Messow ha insistido mucho. Es algo que me llamó la atención, aunque es verdad que estaba acostumbrado a otro nivel, no había nada en el mercado que me convenciese. Tanto a mí como al club pienso que nos ayuda a crecer, a mí también porque tras tanto tiempo parado necesitaba competir, jugar y sentirme futbolista. Creo que era la mejor opción y por eso estoy aquí», aseguró el jugador durante su comparecencia ante los medios.

Sobre su precipitado estreno ante el Poblense, Cañas explicó que «desgraciadamente debuté porque un compañero, Cordero, tuvo molestias. No me lo esperaba, creí que iba a jugar unos 20 minutos. Llevo poco tiempo aquí intentando adaptarme lo más rápido posible. De todas formas, estoy contento con el partido, las sensaciones fueron buenas».

Cañas, que agradeció a su entrenador personal (Santi Macías) y también al cuerpo técnico y plantilla del Europa de Gibraltar la oportunidad de haber podido entrenar y mantener una buena condición física, subrayó que «vengo al ATB a aportar cosas positivas y también aprender de mis compañeros porque siempre uno aprende y espero ayudar lo máximo al entrenador, al equipo y al club, que es quien ha apostado porque yo esté aquí».