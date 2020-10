La pareja del Atlético Baleares

Problablemente, será la pareja de centrales más singular del fútbol español. Y el Atlético Baleares se ha encargado de unir de nuevo sus destinos deportivos, más allá de la relación formal de pareja que les une. Iñaki Olaortua y Maialen Esnaola comparten la pasión por el fútbol, pero en la temporada que se avecina, defenderán otra vez un mismo escudo. El defensor vasco ya era un viejo objetivo de la dirección deportiva, y su llegada a la Isla le abrió las puertas a su compañera de viaje.

«En realidad he venido un poco por Iñaki, cuando tuvo la opción de venir aquí no dudó y al llegar a Mallorca yo quería seguir jugando, tuve varias opciones, como el Collerense en Reto Iberdrola, pero me gustó la idea de jugar en el Atlètic, me atraía. Hablamos con el club y lo acordamos rápido, explicaba Maialen, defensa central de 26 años y con recorrido nacional.

«El año pasado ya jugamos juntos en el Racing, lo solemos hacer coincidir nosotros. Si podemos jugar en el mismo equipo lo hacemos. He tocado las puertas y me las han abierto de par en par», recuerda Maialen, quien ya coincidió con Olaortua en Santander, aunque antes ya jugó clubes como en Bergara, Monte, Mondragón o Arizmendi. Y sus sensaciones son inmejorables de cara al ejercicio que se avecina para el ATB femenino. «Me ha sorprendido el equipo que he encontrado, apenas he notado la diferencia de categoría y podemos hacer una buena temporada y luchar por el ascenso», proseguía la atlética defensora, sincera al afirmar que «me va a costar mi trabajo jugar después de seis meses de parón, pero con ganas de aprender y de ayudar al equipo a tirar del carro», advirtió.

Ambición

Eso sí, enseguida dejó claro Iñaki (Olaortua) que «ella es mejor central que yo», a la vez que confesó que «hablamos mucho de fútbol en casa. Nos gusta mucho el fútbol y al llegar a casa hablamos hasta de los entrenos. He tenido la suerte de que cuando he ido a un equipo, Maialen ha venido conmigo».

El central, de 27 años y con pasado en las filas del Racing -disputó el playoff de ascenso a Segunda-, Barakaldo, Amorebieta, Eibar B o Portugalete, recordó que tuvo «opciones de venir en 2018. El ATB ha quedado dos años seguidos primero y a las puertas del ascenso. Hay compañeros que me han hablado bien del club. Cuando me llamaron no lo dudé. Estamos para lograr el ascenso, e intentaré poner mi granito de arena.

Un lateral para Jordi Roger

El técnico del ATB, Jordi Roger, pasó revista a la pretemporada y destacó «el buen ambiente» del grupo y la actitud, además de mostrarse «muy contento» con su plantilla. Eso sí, recordó que todavía falta un lateral Sub 23, zurdo o diestro, para completar el bloque, ya en la recta final de la pretemporada. De la misma manera, desveló que Gabarre no tenía intención de seguir en la Isla y que mantuvo contactos con Fullana.