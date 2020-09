El ATB y la prueba del nueve

En matemáticas la prueba del nueve se usa para comprobar si el resultado de una operación es correcto y en el caso del Atlético Baleares el acierto en la contratación de sus delanteros se presume clave para validar la ambición de su proyecto. «Si acertamos arriba puede ser una temporada bonita», resume el técnico blanquiazul, Jordi Roger, que se mostró «contento» con la confección del plantel y valoró de forma positiva la evolución de la pretemporada.

Incorporar algunos sub 23 más con experiencia, un central-lateral izquierdo y al menos dos puntas de perfil diferente pero compatibles son las piezas que le faltan al preparador catalán, que se confiesa «feliz» con la línea de trabajo que están desarrollando con el director deportivo, Patrick Messow. «Tengo buena conexión con él y buscamos el mejor equipo posible», desveló Roger, que celebró el «ambiente familiar» que se ha encontrado en el club tras completar sus primeras semanas de trabajo sobre el césped.

El mercado baja la persiana el 4 octubre y en el ATB manda la cautela. «No nos queremos equivocar», explicó Messow en la puesta de largo del centrocampista defensivo Alfonso y en la misma línea se pronuncia el entrenador, que tiene claro que la prioridad es trabajar «sin precipitaciones». «Todos los equipos queremos un 9 y los mejores quieren esperar a Segunda, piden mucho...», argumentó Roger, que reconoció su sorpresa por las operaciones que se están produciendo pese a la coyuntura económica. «Me sorprende lo que fichan algunos equipos. No me sorprende el Extremadura, por ejemplo, pero otros se están comprometiendo a gastar mucho y luego habrá nervios y reclamaciones si en enero no están entre los tres primeros», dijo.

El inicio del curso el 18 octubre no altera la agenda de pretemporada del técnico, que aseguró que en ahora están haciendo hincapié en el sistema defensivo y que confían llegar en las mejores condiciones al estreno por la importancia de arrancar bien con el nuevo formato de competición. «Siempre he creído que hay que empezar bien la liga y sumar mucho porque son puntos que nadie te quita, es verdad que en este formato en Navidad hay que estar entre los tres primeros», comentó.