Ingo Volckmann: «Seguiré más fuerte»

Ingo Volckmann no olvidará con facilidad su segundo intento frustrado por ascender a Segunda División. El presidente y propietario del Atlético Baleares sigue dolido con Manix Mandiola por la forma de afrontar el playoff exprés. El empresario alemán reconoció ayer en el programa Jugam de Fibwi que discutió con el entrenador vasco por la alineación ante el Cornellà -sobre todo por el cambio de los laterales-, pero insistió en que seguirá «con más fuerza que nunca» para intentar otra vez el asalto a la categoría de plata, donde no milita el ATB desde hace más de 57 años.

«Me duele toda la situación que se ha vivido en el playoff. Yo nunca me he metido a entrenador, pero esta temporada me he gastado unos 2 millones de euros y creo que tengo derecho a expresar mi opinión. Al menos a conocer la alineación y a decir lo que pienso. Manix optó por cambiar a Peris para poner a Jon (Aurtenetxe) cuando para mí había hecho un gran partido ante el Cartagena y discutimos por esa cuestión. Tampoco entendí el cambio de portero, o que Lekic entrara al campo en el minuto 88 cuando había marcado goles en los amistosos...», apuntó el propietario del Atlètic.

A pesar de las discusiones con Manix, Ingo reconoce el buen trabajo realizado por el entrenador eibarrés, campeón de grupo en las dos últimas temporadas. «Manix hizo un buen trabajo aquí, pero creo que no planteó bien el playoff porque era una oportunidad única para ascender. Hizo un buen trabajo para llegar hasta aquí, pero a mí no me importa si ganamos la liga o no, sólo me importa el ascenso. Ganar la liga es bonito, pero no significa nada porque lo importante es subir o al menos hacer todo lo posible para lograr el objetivo».

El propietario afirma estar muy dolido por esta eliminación. «Estoy tocado, muy tocado, pero vamos a trabajar ya para intentar de nuevo estar arriba. Vamos a bajar los sueldos porque la situación es diferente, aunque sí necesito invertir más en algunas piezas que sean la columna vertebral, pues lo haré. Pero debemos ir paso a paso».

Sensaciones

El propietario se queda con la sensación de que no se hizo todo lo que estaba en la mano del entrenador para ascender, aunque obviamente que el deseo era subir. «Si todos van con todo no tengo problemas, si algo no me cuadra entonces ya no puedo», indicó.

También desveló que Manix Mandiola ya le comunicó en marzo que no iba a continuar y que esa decisión trastocó los planes porque «tenía una cláusula de renovación en caso de ascenso».

Ingo Volckmann también reconoció que tenía todo arreglado para ascender a Segunda en materia económica. «Tenía la ampliación de capital necesaria para subir... pero solo nos falta ascender». También fue claro cuando se le preguntó por el Estadi Balear. «De momento tenemos un estadio para unas 3.000 espectadores y seguirá así porque tampoco sabemos si habrá público ni cuándo podrán acceder».

Ingo Volckmann no quiso recordar el dinero que lleva invertido en el Atlètic, aunque fue claro cuando se le preguntó si con esa inyección económica hubiera comprado un hotel. «¿Uno solo? Al menos dos», dijo el empresario alemán, que es propietario de seis hoteles, uno en la Isla y otros cinco en Alemania. En cuanto al futuro, desveló que ya ha mantenido reuniones con varios entrenadores aunque no quiso dar pistas sobre el estado de las negociaciones y que la plantilla cambiará «casi por completo» porque la mayoría de ellos finalizan contrato. «También dependerá de la opinión del entrenador que venga, aunque la plantilla cambiará de forma notable».

Finalmente insistió en que su deseo es volver a diseñar un equipo para intentar subir. «Lo siento por los aficionados, pero quiero decirles que volveré con más fuerza porque soy cabezón y tengo el ascenso a Segunda División como mi gran ilusión. La afición se lo merece y yo voy a hacer todo lo posible para que el sueño de todos se cumpla. Espero que a la tercera sea la vencida». Palabra de Ingo.

Protagonista ante las cámaras de ‘Jugam’

El presidente y propietario del Atlètic Baleares, Ingo Volckmann, fue el protagonista principal de la edición de ayer de ‘Jugam’, el programa deportivo de Fibwi, que presenta y dirige Juan Antonio Bauzá.

En una entrega especial, realizada en las instalaciones de Proa Automoción, patrocinador oficial de la entidad blanquiazul, el mandatario repasó al detalle lo acontecido durante el playoff exprés celebrado en Málaga y habló claro en vistas al futuro del proyecto que encabeza el conocido empresario alemán. Ingo Volckmann compartió protagonismo ante las cámaras de Fibwi con Pedro López Sahuquillo, Tomeu Salas y Joan Pastor.