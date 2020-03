Mandiola quiere marcar territorio

El duelo de este domingo (12:00/IB3 TV) en el Estadi Balear entre el Atlético Baleares y la UD Ibiza pone en juego algo más que tres puntos para Manix Mandiola, que no considera que sea decisivo en la pelea por el liderato pero sí advierte del plus que puede suponer distanciar a un rival directo y cargarse de buenas sensaciones.

«Es un partido muy importante porque en caso de perder los metemos en la pelea y en caso de ganar tendríamos un plus y una ventaja considerable sobre ellos. No va a ser decisivo pero un poco también sí porque si ganas es señal de que estás bien. No son sólo los puntos, también las sensaciones», resume el técnico blanquiazul.

La rivalidad regional, la situación clasificatoria de ambos contendientes o el triunfo balearico en la primera vuelta no eleva el voltaje de la cita de este domingo para Mandiola. «No creo que sea un partido más caliente que el resto, o al menos yo no lo siento así, y creo que los jugadores tampoco. Ni hemos hablado del Ibiza, sabemos quienes somos y sabemos quienes son, si alguien quiere sacar las cosas de contexto es su problema», reflexionó el técnico, que no entró a valorar si los de Pablo Alfaro sentían ánimo de revancha. «Cuando jugamos contra alguien que nos ha ganado queremos los tres puntos, pero no perdemos el tiempo pensando en revanchas», añadió.

El Atlético Baleares ha convertido el Estadi Balear en un fortín en el que ha acumulado 13 victorias y un empate en 14 partidos, aunque, recurriendo a su manual, Mandiola reflexionó sobre el hecho de que una racha tan larga está cada vez más cerca de romperse y señaló la amenaza que precisamente representa la visita del segundo clasificado. «Está claro que el que más boletos tiene para romper la racha, porque es el rival que más puntos tiene después de nosotros y el que ha demostrado más potencia de nuestros rivales, pero también lo han tenido otros y se han quedado en el camino. Algún día vamos a perder y ese día cada vez está más cerca, pero al menos espero que pasen unos meses», apuntó.

El pulso entre dos aspirantes al ascenso y el precedente de la primera vuelta invitan a pensar en un duelo propio de playoff con muchas precauciones y así lo aguarda Mandiola. «Los dos equipos somos conscientes de que nos jugamos mucho y creo que las defensas dominarán las situaciones. Es lo que espero aunque no lo que deseo y luego será el acierto de los artistas de arriba el que decidirá», avanzó.

Mandiola, que no desveló si daría continuidad a Xavi Ginard en la portería o devolvería la titularidad a Manu Herrera, celebró ir recuperando efectivos aunque son varios los jugadores que tendrán que ir entrando progresivamente en el equipo. En este aspecto, tanto Jorge Ortiz como Samuel Shashoua ya han acumulado horas de entrenamiento junto al resto de sus compañeros y todo apunta que entrarán en la convocatoria e incluso podrían tener minutos.