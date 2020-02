Manix: «Tiraremos con los que están, no queda otra»

Con lo puesto, lastrado por las lesiones, pero con la moral por las nubes apelando a su trayectoria, el Atlético Baleares recibe este domingo (12 horas) a un histórico como el Racing de Ferrol. En un Estadio Balear blindado afronta otra cita clave para asentarse en el liderato del Grupo I de Segunda B y alejar a sus oponentes.

Manix Mandiola recupera a David Haro, Manu Herrera y Alberto Villapalos, y también podría convocar a Jorge Ortiz, a expensas del último entrenamiento de este sábado. Por contra el preparador vasco no podrá disponer del sancionado Peris, ni de los lesionados Óscar Gil, Dejan Lekic y Samuel Shashoua.

«No tenemos esta vez un gran fondo de armario en el banquillo pero sí un buen once inicial de garantías y si hay que hacer algún cambio. Es verdad que no estamos con 18 jugadores a tope pero no hay ninguna excusa. Tiraremos con los que están, no queda otra», aseguró plenamente consciente de la realidad que le espera este fin de semana. Eso sí, dejó claro que le preocupan «las bajas, pero analizamos y no hay dos lesiones iguales para decir si algo se está haciendo mal. Ves que en otros equipos también pasa, lo hemos analizado y creemos que no hay exceso de trabajo ni de carga, y de hecho hay tres lesionados que han venido de enero, no es consecuencia del trabajo de todo el año», proseguía Mandiola.

En caso de necesidad, recuerda Manix que Jorge Ortiz «podrá estar. Si podemos, no le sacaremos, pero en un caso de emergencia él cree que podría jugar con dolor pero a poder ser le reservaremos», explicaba en su comparecencia semanal.

La dureza de la temporada, el paso de las jornadas y la exigencia de objetivos para el ATB y todos sus oponentes ya está sobre la mesa. «En este club, desde que he llegado, la afición ha sido incondicional. Incluso a punto de bajar, les hemos devuelto ese favor porque en casa estamos muy bien. Pero los puntos cada vez cuestan más, todos tienen objetivos concretos y es más trabajado cada punto», comentaba el técnico blanquiazul.

«Todos los partidos son igualados. Me mantengo en que el equipo que haga 75 puntos como nosotros el año pasado ganará la Liga», aseguraba Mandiola, aunque prudente también a la hora de valorar la imbatibilidad del ATB en el Estadi Balear. «Espero que no, pero algún día vendrá un equipo y nos pintará la cara. Existe el factor juego y factor suerte, no somos tan buenos como dicen los resultados de local, hemos tenido también la suerte que hay que tener», decía al respecto.

Del rival, remarca Mandiola que el Racing de Ferrol «ha ganado los dos últimos partidos. Allí ganamos 0-3 y su míster dijo que nadie había sido tan superior a ellos, pero esto está muy cambiante, el otro día ganaron al Ibiza, por ejemplo», añadía.

Sobre la portería, Xavi Ginard volverá a ser titular ante los gallegos, aunque Manix admitió que «a Manu Herrera lo llevaremos. Si fuera el último partido jugaría, pero no queremos correr riesgos porque no sea que pase de fisura a fractura. No lo vamos a alinear en principio, pero si le necesitáramos saldría», explicó sobre el meta.