El Atlético Baleares se va de Copas

El Atlético Baleares cambia de chip. El equipo blanquiazul se cruza el martes en Salamanca (20.30 horas, Las Pistas del Helmántico) con un Unionistas más preocupado de aliviar su situación en la Liga -es colista del Grupo II de Segunda B- que de prolongar su aventura copera. El equipo balear acude a tierras charras con la intención de superar una eliminatoria de la Copa del Rey después de 26 años ante un rival de reciente fundación -apenas tiene 6 años de vida- que disputará el primer partido copero de su historia como local.

Manix Mandiola dejó en la isla a Iturraspe y José García, pero recupera a Peris para un encuentro en el que alineará una mezcla de titulares y suplentes. Tipos como Ginard, Borja, Checa, Alberto Gil o el propio Diego Cervero, sin muchos minutos en el campeonato, tendrán su oportunidad ante el conjunto salmantino.

El Atlètic, cuyo tope en esta competición son los dieciseisavos de final en la temporada 1961-62, no supera una eliminatoria desde la campaña 1992-93. En aquella ocasión dobló la rodilla en la segunda ronda ante el Ibiza después de dejar en la cuneta al Calvià. Desde entonces ha participado en ocho ediciones de la Copa quedándose fuera a las primeras de cambio.

El preparador de Eibar, que ha dirigido en esta competición en los banquillos de Real Unión, Eibar y Tudelano, no quiere favoritismos: «Me gustaría ganar la Copa y jugar en Europa el año que viene. pero me da a mí que no podremos llegar a eso. Todos queremos pasar de ronda, pero hay que valorar el camino, una vez que ya vamos, no vamos a regalar el partido». Sobre el rival, señaló que «Unionistas ha cambiado la cara con el nuevo entrenador en el último mes. Los equipos buenos con los que se ha enfrentado no le han ganado. Juegan en su casa y tendrán ilusión, por lo que será complicado», apuntó el técnico.

Las palabras de Manix se reafirman con los datos. El Unionistas ha reaccionado con el cambio de entrenador y mira a la cita con optimismo. El conjunto de Jabi Luaces, aunque sigue siendo el farolillo rojo, ha recortado distancia respecto a las opciones de salvación gracias a una racha de 7 sobre 9 puntos.