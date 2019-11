Mandiola reclama orden

Orden es la premisa que exige Manix Mandiola a los suyos para recibir este domingo al Celta de Vigo B en el Estadi Balear. Recuperar la solidez y mostrarse como un equipo compacto son las claves que el técnico vasco señala para que el Atlético Baleares regrese a la senda de la victoria tras caer ante el Getafe B y enlazar su tercera jornada sin conocer la victoria. Aunque el foco está puesto en el entramado defensivo, no oculta que la falta de acierto les ha lastrado en sus últimos compromisos aunque resta trascendencia al último tropiezo.

«De las derrotas se aprende y se toma impulso», asegura Mandiola, que rebajó el nerviosismo que puede suscitar la última derrota en tierras madrileñas. «Vamos a perder más partidos, aunque ganemos la liga perderemos encuentros porque es imposibles mantener la regularidad», comenta.

La principal lectura que deja la derrota ante el Getafe B es la necesidad de «estar más juntos y no partirnos». «No podemos tener solo un hombre de referencia en el centro del campo como Alberto (Villapalos) y jugar separados porque das alas al rival para contras y segundas jugadas», apuntó.

Las ausencias por lesión de Marc Rovirola y Gorka Iturraspe, a las que podría unirse Jorge Ortiz, limitan el margen de maniobra del preparador vasco para ganar consistencia en el centro del campo, por lo que apunta a la importancia de «exigir un poco más y mentalizar a los que están ahí para que el trabajo lo hagamos entre todos, ya que no hay jugadores específicos y habrá que adaptarse».

Para Manix el problema de la serie de tres partidos sin ganar ha sido «la falta de pegada». Los balearicos han logrado un gol de penalti durante estas tres últimas jornadas y el preparador eibarrés considera que se trata de una cuestión de «rachas». De ahí que la prioridad es volver a tener orden y ser un equipo solvente en la retaguardia. «La casa se hace siempre desde abajo y si atrás estás bien los de arriba están más comodos porque saben que alguna llegará, pero si tienes que hacer más de uno porque encajas entonces todo se complica», argumentó.

Sobre el Celta B, Mandiola remitió al pasado fin de semana y remarcó que «es un equipo que le ganó al Ibiza y le ganó bien, lo que me dice la capacidad que tiene». «Históricamente es un filial que tiene jugadores no sub 23 que les dan estabilidad y que tiene buenos jugadores, así que tendremos que estar 100%», concluyó.