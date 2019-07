Aurtenetxe: «El objetivo del ATB es ascender»

Jon Aurtenetxe ya ejerce como balearico y destila ambición en sus primeros pasos con los colores del Atlético Baleares. «El objetivo es ascender», asegura el defensa vasco, que explicó que precisamente la ambición del proyecto blanquiazul es la que ha sido determinante para enrolarse en un equipo al que quiere contribuir con su experiencia y su versatilidad en la retaguardia.

???? PRESENTACIÓN |



???? Aurtenetxe presentado en @MallorcaSportM



???? “Soy uno más, no el fichaje estrella. Me atrajo el proyecto ambicioso del ATB”



???? “No conocía a Manix pero me informé y me han dado muy buenas referencias”



???????? https://t.co/MCedDnRrtD#ConstruirATB ⚪️???? pic.twitter.com/IwJXCj9206 — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) July 25, 2019

En la presentación del octavo fichaje del curso, el director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow, se mostró «contento de convencer a un jugador tan importante» e hizo hincapié en la experiencia del nuevo futbolista lanquiazul y en su polivalencia. «Queremos sacar provecho de su experiencia, ya que tiene cerca de 100 partidos en Primera y otros 50 en Segunda, y para nosotros es un jugador muy importante que puede cumplir tanto en la posición de lateral como de central izquierdo», analizó.

☝????A Jon Aurtenetxe le ha entrenado (entre otros)...



✅ Joaquín Caparrós

✅ Marcelo Bielsa

✅ Luis Enrique

✅ Ernesto Valverde

✅ Pep Lluís Martí

✅ Pablo Alfaro

✅ Etxeberría



???? Manix también te dejará huella ????#ConstruirATB ⚪️???? pic.twitter.com/1g2sr1brDo — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) July 25, 2019

Aurtenetxe apuntó en su puesto de largo en el Hospital Sant Joan de Déu que el desenlace de la campaña 2018-19 ha contribuido a decidirse por el Atlético Baleares. «El hecho de que no pudiesen ascender y estuvieran peleando hasta el final me ha llamado la atención. El objetivo es ascender y sabemos que es complicado y que el año es largo, pero siempre hay que aspirar a lo máximo y para eso vamos a trabajar», argumentó.

«Cuando me dijeron la opción y cuando me contaron el proyecto no me lo pensé. En Australia estaba muy bien pero me llamaba mucho la atención venir», explicó el lateral, que se formó en las categorías inferiores del Athletic, club en el que debutó en Primera con apenas 19 años.

En Lezama ya coincidió con otra de las caras nuevas del ATB como Gorka Iturraspe y tanto el centrocampista como otros excompañeros le han dado buenas referencias del cuerpo técnico comandado por Manix Mandiola. «No lo conocía pero tengo buenas referencias», comentó.

Jon Aurtenetxe fue una de las piezas clave del Athletic Club que deslumbró bajo la batuta de Marcelo Bielsa, pero, tras militar perder protagonismo en Primera, recaló en el Tenerife y el Mirandés en Segunda antes de emprender de sendas aventuras en Escocia y Australia. «El fútbol es muy caprichoso», analiza el jugador de 27 años y natural de Amorebieta.

«Estuve en Escocia y deportivamente estaba bien pero personalmente no disfruté como me hubiese gustado y surgió la opción de Australia. El objetivo era dar el salto a la primera división, pero es un tanto difícil porque solo hay opción para cuatro jugadores extranjeros y es complicado para un defensa», ha comentado.

Asegura sentir la misma ilusión de sus inicios y «muchas ganas de demostrar que soy un buen jugador» una vez que ha llegado con el cartel de fichaje de peso. «No sé si seré el más importante. Soy uno más y vengo a aportar el máximo», concluyó Aurtenetxe que abogó por «trabajar al máximo durante la pretemporada para después poder aspirar a lo máximo».