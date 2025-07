La playa de Mallorca que ha enamorado de María Pombo por estas dos razones: está a solo 15 minutos de Palma y es un paraíso de aguas turquesas

María Pombo es una habitual de Mallorca. Durante los últimos veranos, la creadora de contenido, que anunció este pasado martes que está embarazada de su tercer hijo junto con Pablo Castellano, ha elegido en más de una ocasión la isla balear para sus escapadas, tanto por motivos personales como profesionales. Este año y en 2024 Pombo se ha alojado en el exclusivo Hotel de Mar Gran Meliá, un establecimiento de cinco estrellas que cuenta con su propia cala privada. Eso sí, muy cerca se encuentra una de las joyas costeras mallorquinas: la playa de Illetas.

El encanto de este arenal no ha pasado desapercibido para la influencer, quien ha compartido con sus millones de seguidores instantáneas de sus momentos de relax en estas aguas cristalinas que caracterizan a esta zona la costa mallorquina. Este enclave, situado a apenas 10 kilómetros de Palma, destaca por sus aguas turquesas y su fina arena blanca, atributos que le han valido un puesto destacado entre las playas más visitadas de la isla. En su último viaje a Mallorca, María ya expresó su fascinación por el clima y el ambiente mallorquín: «¿Gente de Mallorca que vais a hacer hoy?, creo que os habéis acostumbrado. ¿Iros a la playa?, ¿Dónde vais a comer?, ¡que envidia! Vivo aquí y mi casa no me conoce, ¡qué barbaridad!».

La elección de Pombo no es casual, ya que Illetas combina la belleza natural con excelentes servicios e infraestructuras. Sin embargo, esta popularidad tiene un precio: durante la temporada alta, especialmente en los meses estivales, la playa suele presentar una elevada afluencia de visitantes, algo habitual en los enclaves más atractivos del archipiélago balear. La playa de Illetas, perteneciente al municipio de Calviá, se ha convertido en uno de los destinos preferidos para quienes buscan combinar la cercanía a Palma con un entorno idílico. Su ubicación estratégica, a solo 10 kilómetros de la capital balear, la convierte en una opción muy accesible para turistas y residentes.

La conexión mediante servicio regular de autobús facilita el desplazamiento desde Palma, una alternativa cada vez más utilizada para evitar los problemas de aparcamiento que suelen producirse en temporada alta. Entre sus principales atractivos destaca la calidad de sus aguas. El color turquesa y la transparencia del mar en Illetas invitan al baño y a la práctica de actividades acuáticas. Su arena blanca y suave completa la experiencia sensorial que tanto ha cautivado a figuras públicas como María Pombo. El perfil de visitante es predominantemente internacional, con una notable presencia de turistas británicos y alemanes, aunque también recibe un importante número de visitantes españoles, especialmente durante los meses de julio y agosto.

A pesar de contar con un amplio aparcamiento, encontrar plaza durante los meses estivales puede resultar complicado debido a la gran afluencia de visitantes. Por ello, muchos optan por utilizar el transporte público como alternativa sostenible y práctica. El trayecto en autobús desde Palma es breve, lo que convierte esta opción en la preferida para quienes desean evitar las complicaciones asociadas al vehículo privado en zonas turísticas durante el verano. Uno de los aspectos que diferencia a Illetas de otras playas mallorquinas es su completa oferta de ocio tanto diurno como nocturno.

Durante el día, los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades al aire libre, desde deportes acuáticos hasta excursiones por los alrededores. Las instalaciones están pensadas para proporcionar todas las comodidades necesarias a los bañistas, aunque la alta ocupación, especialmente en los meses de verano de 2025, puede restar algo de tranquilidad a la experiencia. Para quienes buscan continuar disfrutando del ambiente costero después de la puesta de sol, Illetas ofrece opciones de ocio nocturno con su reconocido club de playa, que suele programar eventos durante toda la temporada estival.

Además, en las inmediaciones se encuentran diversos establecimientos gastronómicos que completan la oferta turística, permitiendo degustar tanto cocina local como internacional sin necesidad de desplazarse a Palma. Si estás planeando visitar Mallorca durante 2025 y te sientes atraído por la playa que ha cautivado a María Pombo, conviene tener en cuenta algunos aspectos prácticos. En primer lugar, la mejor época para disfrutar de Illetas con menor masificación sería fuera de la temporada alta estival, optando por los meses de mayo, junio o septiembre, cuando el clima sigue siendo favorable pero la afluencia disminuye considerablemente.

Para llegar desde Palma, la opción más recomendable es utilizar el transporte público, evitando así las dificultades para encontrar aparcamiento. Los autobuses que conectan la capital con Illetas son frecuentes y el trayecto es breve, lo que convierte esta alternativa en la más práctica y sostenible para acercarse a la playa. Una vez allí, además de disfrutar del baño en sus aguas cristalinas, merece la pena explorar los alrededores y descubrir los rincones que ofrece la zona.

La oferta gastronómica es variada, con establecimientos que permiten desde un almuerzo informal junto al mar hasta experiencias culinarias más elaboradas. Para quienes buscan actividades complementarias, el alquiler de equipos para deportes acuáticos constituye una opción interesante para vivir la playa desde otra perspectiva.