Así es el espectacular hotel de Mallorca del que Anabel Pantoja no se quiere ir: aguas termales, gran piscina al aire libre y amplios jardines

Anabel Pantoja y el padre de su hija, David Rodríguez, han disfrutado de unos días en Mallorca. La pareja ha viajado a la isla para acudir a la boda de unos amigos, una escapada que han aprovechado para degustar la gastronomía local y bañarse en el mar Mediterráneo. Durante su estancia, se han alojado en un hotel de Llucmajor del que la influencer ha quedado enamorada: «Tengo un bajonazo de irme del hotel este, la verdad. Siento que no he podido disfrutar todo lo que necesito. Me quedaría aquí una semana, mínimo. De verdad, qué paz, qué sensación... Todo el mundo súper amable, todo lo que ves es súper bonito».

La pareja ha disfrutado de las instalaciones del hotel Hacienda Son Antem, Golf Resort, Autograph Collection, que ofrece una experiencia y estancia única en este hotel resort convertido en un oasis en el corazón de Mallorca. El establecimiento, situado a tan solo 25 minutos del centro de Palma, ofrece a sus huéspedes la posibilidad de conectar con la naturaleza y disfrutar del mar Mediterráneo en un entorno tranquilo y saludable, rodeado de jardines y del característico paisaje mallorquín. El Hacienda Son Antem destaca por sus 151 habitaciones decoradas en tonos neutros y relajantes, diseñadas para proporcionar el máximo confort a sus visitantes. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hacienda Son Antem Golf Resort (@haciendasonantem) Además, cuenta con una gran piscina al aire libre que ha sido uno de los espacios favoritos de Anabel durante su estancia. El resort ofrece una amplia variedad de instalaciones de primer nivel que justifican el entusiasmo mostrado por Anabel Pantoja. Entre sus principales atractivos destacan los dos campos de golf y una academia de nivel profesional que se encuentran a escasos metros del hotel, convirtiéndolo en un destino ideal para los aficionados a este deporte. Para quienes buscan una experiencia de bienestar integral, cuenta con una impresionante zona Wellness y un Spa de aguas termales que incluye áreas tanto interiores como exteriores. Este espacio dedicado al relax y la desconexión permite a los huéspedes disfrutar de tratamientos y terapias enfocadas al bienestar físico y mental, algo que sin duda ha contribuido a la experiencia positiva de Anabel durante su estancia. Las opciones para mantenerse activo son numerosas, ya que el resort dispone de pistas de tenis y un circuito de running de ocho kilómetros que recorre los alrededores del hotel, permitiendo disfrutar del paisaje mallorquín mientras se practica deporte. Esta combinación de servicios orientados tanto al relax como a la actividad física convierte al establecimiento en un destino versátil, capaz de satisfacer diferentes preferencias y necesidades. Otro de los aspectos destacables del Hacienda Son Antem es su oferta gastronómica, con varios establecimientos distribuidos por el complejo. Algunos de estos restaurantes funcionan solo durante la temporada alta. Esta variedad permite a los huéspedes explorar diferentes opciones culinarias sin necesidad de abandonar el resort, aunque la cercanía con Palma y otros puntos de interés de la isla facilita también la posibilidad de descubrir la rica gastronomía local en el entorno más auténtico. El entorno natural que rodea al hotel constituye uno de sus mayores atractivos, con una vegetación exuberante y cuidados jardines que contribuyen a crear una atmósfera de tranquilidad y desconexión. En cuanto a los precios, el alojamiento en el Hacienda Son Antem oscila entre los 260 euros por noche para una habitación estándar con desayuno incluido para dos personas, hasta los 550 euros por una suite. Estos importes, no obstante, pueden variar significativamente en función de la temporada y la demanda, siendo habitualmente más elevados durante los meses estivales y periodos vacacionales. Mallorca se ha consolidado como uno de los destinos turísticos de lujo más importantes del Mediterráneo, contando con una amplia oferta de alojamientos de alta categoría.