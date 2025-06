La playa de arena blanca de Mallorca que ha enamorado a Susana Molina: un gran arenal sin urbanizar en un área protegida

La influencer Susana Molina ha demostrado su predilección por Mallorca al renunciar incluso a su luna de miel para poder disfrutar del verano en la isla balear. Entre sus lugares preferidos destaca Es Trenc, una playa de arena blanca situada a 6,5 kilómetros de Colònia de Sant Jordi, que se ha convertido en visita obligada durante sus estancias veraniegas. La creadora de contenido, que se acaba de casar con Guille Valle tras cinco años de relación, confesó en su podcast La sobremesa: «No me apetece organizar un viaje ahora mismo. Me gusta mucho el verano aquí con mis amigos, me gustan mis planes, para mí es sagrado irme a Mallorca».

El ya matrimonio ha establecido una tradición veraniega en la isla balear, donde además de disfrutar de Es Trenc, suelen visitar el mercado de Santanyí los miércoles y sábados, donde adquieren productos de artesanía local como toallas, cinturones de cuero y pulseras. También se ha visto a Susana en las fiestas de Campos junto a amigas y cenando en el Port d'Andratx. Sin embargo, es en Es Trenc donde la pareja disfruta especialmente de baños en aguas cristalinas, contempla puestas de sol y pasea con sus perros en un entorno natural privilegiado. Es Trenc constituye el último gran arenal sin urbanizar y bien conservado de Mallorca. Su nombre, que significa 'quebrada' en castellano, hace referencia a la apertura del salobral que rompe la barrera dunar del litoral. Existe una leyenda oral que narra cómo a mediados del siglo XVIII, un tsunami originado tras el terremoto de Lisboa seccionó el cordón dunar que separaba el mar abierto del humedal. En la actualidad, junto con es Salobrar de Campos, forma un área protegida de 1.492 hectáreas, preservando así uno de los espacios naturales más valiosos de las Baleares. Esta playa destaca por sus características naturales excepcionales: arena fina y blanca, escasa pendiente y un sistema dunar que separa la playa del salobral y los campos de cultivo. Además, la zona húmeda posterior alberga 171 especies de avifauna migratoria y sedentaria, lo que aumenta su valor ecológico. También es conocida por ser un espacio donde se practica el nudismo en algunas zonas de su talud. Las aguas de Es Trenc, abiertas al sur-suroeste-oeste y noroeste, son transparentes y poseen un fondo principalmente de arena y alga, con algunas pequeñas zonas de piedras. La profundidad alcanza los cuatro metros en algunos puntos. Los navegantes deben tener precaución y mantenerse alejados de la playa, ya que existe una losa de medio metro que resulta invisible durante los días de mal tiempo. Para quienes navegan por la zona, el lugar más adecuado para fondear es el antiguo embarcadero cerca de s'Illa Gavina, el mayor islote del municipio de Campos. Este islote conserva una cueva prehistórica que también fue utilizada por contrabandistas, y es accesible a pie desde Punta de sa Barraca de sa Cenra. Los días en que sopla viento de poniente, la Platja d'es Coto constituye la mejor alternativa para fondear. La instalación portuaria más cercana se encuentra a tres millas marinas, en el Port Colònia de Sant Jordi. Cómo llegar y afluencia turística Es Trenc recibe una afluencia masiva de bañistas locales y turistas, especialmente durante los fines de semana de la temporada estival. El acceso en vehículo particular resulta sencillo, aunque conviene tener en cuenta que el aparcamiento está tarifado. Para quienes prefieren el transporte público, la parada de autobús más próxima se encuentra a unos doscientos metros de la playa. La popularidad de este enclave natural se debe a su combinación única de belleza paisajística y conservación medioambiental, características cada vez más valoradas por visitantes como Susana Molina y su esposo, que buscan disfrutar de espacios naturales protegidos en sus vacaciones. El atractivo principal de Es Trenc radica en su carácter virginal y su belleza natural, cada vez más difícil de encontrar en destinos turísticos masificados, con sus aguas cristalinas y su arena blanca. Además, la ausencia de edificaciones en primera línea permite disfrutar de un paisaje prácticamente inalterado, algo que resulta especialmente valioso para quienes, como Susana Molina, buscan una experiencia auténtica en sus vacaciones. La combinación de naturaleza protegida, aguas transparentes y un entorno bien conservado ha convertido a Es Trenc en uno de los tesoros naturales más apreciados de Mallorca, no solo por celebridades e influencers, sino por cualquier visitante que aprecie los espacios naturales de calidad. No es de extrañar que para Susana Molina y Guille Valle este lugar sea una parada obligatoria en sus visitas anuales a la isla. Aunque Es Trenc es espectacular durante todo el año, los meses de mayo, junio y septiembre ofrecen una experiencia más tranquila, con menos aglomeraciones pero manteniendo temperaturas agradables tanto del aire como del agua. Lo que hace especial a esta playa es su condición de último gran arenal virgen de la isla, un título que la convierte en destino imprescindible para amantes de la naturaleza como Susana Molina.