El rincón de Mallorca que ha enamorado a Antonio Orozco: una ciudad amurallada en el norte de la isla

Antonio Orozco vive un momento profesional muy dulce y es que cumple 25 años dedicándose al mundo de la música. El artista lo ha celebrado con dos grandes proyectos: su documental El método Orozco y su álbum El tiempo no es oro. Gracias a estos nuevos trabajos el artista ha querido darse a conocer un poco más y ha compartido algunos de los momentos más duros de su vida, como la pérdida de la madre de su hijo. Ahora asegura que se encuentra en su mejor momento gracias a la terapia y a mantener un estilo de vida saludable.

El artista, que llegó a pesar 127 kilos, confesaba a Pablo Motos en El Hormiguero que fue un médico el que le hizo cambiar sus rutinas: «Me explicó que estaba en depresión, pero yo no tenía conciencia de eso. Ir a terapia es lo más bonito que puede pasarle a un ser humano. La oportunidad que me di a mi mismo, me la tenía que haber dado hace mucho tiempo». Nacido en Hospitalet de Llobregat, Orozco tiene su residencia habitual en Sitges aunque es un amante de Mallorca.

Pero hay una zona de la Isla que le ha robado el corazón hasta el punto de tener allí dos restaurantes. «Por fin una escapada a uno de mis sitios preferidos del mundo: Alcúdia. Aquí empieza y acaba todo, viva la vida!», escribía el cantante junto a una fotografía en la que aparece sonriente en la terraza de uno de los locales. Orozco llegó a Mallorca cuando tan solo tenía 20 años para trabajar como informático en un conocido centro comercial y aunque ocho años después publicó su primer disco, siempre ha tenido la Isla en su cabeza.

El catalán confesó en una entrevista que cuando conoció el norte de la Isla se enamoró, motivo por el que escogió el Puerto de Alcúdia hace 19 años para abrir su restaurante 5 Océanos y hace dos años amplió la oferta con la arrocería 5 arroces. Alcúdia, en el corazón de la antigua Pollentia, se esconde tras la protección de la antigua muralla que la envolvía tiempo atrás: la ciudad disfruta de un importante patrimonio cultural y su casco histórico que resulta ideal para perderse entre sus callejuelas en las que se puede sentir la historia a cada paso.

La ciudad se puede descubrir desde las alturas, subiéndose a la muralla, desde donde se puede disfrutar de la vista de las casas señoriales y tiendas de la zona. Además, cada martes y domingo cuenta con un gran mercado que atrae a numerosos visitantes interesados en comprar productos locales, souvenirs, ropa y complementos. La zona más turística es el Puerto de Alcúdia, donde se ubican los dos restaurantes del cantante, locales en los que los clientes pueden degustar sabrosos platos mientras disfrutan de unas bonitas vistas al mar Mediterráneo.