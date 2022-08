¿Vacaciones en septiembre? Estos son los mejores destinos

Julio y agosto son los típicos meses de vacaciones. Sin embargo, muchas profesiones relacionadas con la hostelería aplazan el descanso del personal a otros meses más «tranquilos». La decisión de viajar en este mes es, en ocasiones, deliberada, en busca de menor congestión en el lugar y precios más económicos. Si eres de aquellos que disfruta de días libres este mes de septiembre, y estás planteando organizar un viaje a última hora, te mostramos algunos de los mejores destinos a los que ir.

En España

Málaga

Vistas de Málaga desde el castillo de Gibraltaro. Foto: Pixabay.

Septiembre también es una muy buena época para viajar al sur. Las temperaturas siguen siendo altas para darse un baño en el Mediterráneo, aunque no en exceso, como sí ocurre en pleno agosto. Málaga propone un abanico de oferta cultural, con museos (como el Museo Picasso, pintor malagueño); edificios históricos (la Alcazaba, la Catedral, el Teatro Romano o Gibralfaro) y paseos como La Malagueta o la calle Larios. ¿Para comer? Un espeto de sardinas y una cervecita fría.

Asturias

Cudillero, un pequeño pueblo de la costa asturiana. Foto: Javier Álamo.

Para los amantes de la naturaleza, una ruta por Asturias es de los mejores planes para septiembre. Ofrece tanto montaña como impresionantes vistas marítimas. Gijón y Oviedo son las principales ciudades de la comunidad, no demasiado grandes, por lo que se pueden visitar en un día. Si el viaje se extiende más de cinco días, la mejor opción es alquilar un coche y descubrir los pueblos de alrededor -no te olvides de Cudillero, una de las joyas asturianas- y los Picos de Europa. No te aburrirás de la comida, pues en el menú no faltarán los cachopos, la fabada, los quesos y la sidra.

Menorca

Atardecer en Calesfonts. Foto: Cervusvir.

Nuestra isla vecina es uno de los mejores lugares a los que viajar en septiembre dentro de España. Con un clima agradable, no tan caluroso como en agosto, en esta época del año baja considerablemente en flujo turístico. Así, se pueden disfrutar mejor enclaves como pequeñas calas o playas -algunas, consideradas de las mejores de Europa- que en plena época estival están masificadas. Además, partiendo desde Mallorca el trayecto es muy económico. No dejes de degustar el famoso queso mahonés y el vino menorquín.

Viajar al extranjero

Francia

A la izquierda, París en septiembre de 2019 y a la derecha, el famoso 'Miror de l'eau' en Burdeos. Fotos: Marina J. Ramos.

Desde Palma tenemos conexiones directas y regulares (además de económicas) con muchos puntos de Francia, por lo que el país galo puede ser una muy buena opción para disfrutar de una escapada vacacional. Menos congestionado y con buen clima, ofrece lugares para todo tipo de viajeros: París, con su ambiente cosmopolita o Burdeos, una ciudad más pequeña, no falta de lugares turísticos y con zonas de alrededor como el Bassin d'Arcachon con pueblos pesqueros encantadores y la Dune du Pilat, una de las dunas de desierto más grandes de toda Europa. En el caso de Burdeos, esta es una de las mejores épocas para visitarlo, debido al clima y a la vidilla que aún conserva en este mes del año. En cualquier viaje a Francia, no olvides degustar un buen queso en algún mercado local.

Marruecos

Plaza Jamaa el Fna, en Marrakech, al atardecer. Foto: Marina J. Ramos.

Si lo que buscas es aventura o lugares fuera de lo común de Occidente, un destino económico, cercano y precioso es Marruecos. En a apenas dos horas en avión, encontrarás una cultura hermana con maravillosos paisajes y lugares que explorar. Uno de los destinos más populares es Marrakech, un histórico enclave, rodeado de desierto -al que puedes ir en una excursión desde la ciudad de un día- y montañas con los pueblos de los berbers. En cuestiones de paladar, es imprescindible probar los tés y el tajine o el cuscús.