Es Caragol, sensacionales vistas en una playa virgen

Alejada de todo tipo de construcción humana, se encuentra la playa Es Caragol. El arenal situado más al sur de la isla de Mallorca, tiene unas dunas blancas que se extienden más de un kilómetro tierra adentro. Está a siete kilómetros de Ses Salines y ofrece unas espectaculares vistas a la isla de Cabrera. Cuenta con una afluencia baja de bañistas y un encantador entorno natural. Además, la costa es baja por lo que no hay mucha profundidad. En Es Caragol se hallan bunkers de la Guerra Civil, y delimita con la finca Sa Vall, propiedad privada de la familia March, cuya franja litoral forma parte de esta Área Natural de Especial Interés.

Al tratarse de un espacio alejado de cualquier núcleo turístico, la playa es muy tranquila y sus aguas muy calmadas. Se trata de un idílico lugar bañado por el Mediterráneo. Pero no cuenta con ningún servicio, ni de socorrismo ni de ocio, a excepción de unas papeleras. En cuanto a las embarcaciones, se debe prestar mucha atención ya que la profundidad en esta parte del litoral es insuficiente. Hay varios islotes que moldean la zona y el viento sopla desde el sur. Por otro lado, en su costa el nudismo está permitido.

El acceso a la playa es a través de un camino que empieza en el Faro de Ses Salines. Es necesario caminar 1,5 kilómetros, unos 20 minutos, por un sendero de tierra a orillas del mar. Por lo cual, el acceso a personas con movilidad reducida resultará complicado. La única opción para llegar es en vehículo privado, ya que no hay transporte público. Se encuentra a 1 hora desde Palma cogiendo la Ma-19 hasta el Faro de Ses Salines. Una vez en el faro se puede estacionar en el arcén ya que no hay un parking habilitado. El camino se encuentra justo a la derecha, bajo el cartel del faro, está bien marcado y no tiene pérdida, se trata de una ruta sin desnivel, muy llana.

Características

Servicio de socorrismo: No.

Duchas: No.

Lavabos: No.

Restaurantes: No.

¿Se puede llegar en transporte público?: No.