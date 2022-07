Cala Mitjana, un paraíso virgen de aguas transparentes

Rodeada de acantilados, pinos y vegetación, Cala Mitjana se erige como un acogedor y tranquilo arenal donde disfrutar del mar y la naturaleza. A dos kilómetros de Cala d'Or, en el municipio de Felanitx, la zona se divide en dos brazos rocosos que se adentran al mar y conforman en el lado izquierdo una pequeña cala de rocas, sin playa, y en el derecho una playa de arena, de unos 20 metros. Tras esta última, aunque a simple vista no lo parezca, se esconde entre el pinar una urbanización, a la que se accede con complicaciones a través de enrevesados caminos. Precisamente el precio a pagar por la paz que se respira es la caminata de un kilómetro que hay que atravesar para llegar a la playa. Eso sí, una vez se llega al litoral, merece totalmente la pena.

Sin duda una de las mejores actividades para disfrutar del entorno en Cala Mitjana es explorar su fondo marino con unas simples gafas de snorkel. La cala no dispone de ningún tipo de servicio: ni hamacas, ni sombrillas, ni socorristas, por lo que puede no ser de agrado para los más sibaritas. Es naturaleza, pura y dura. Los bajos acantilados y los árboles que la rodean guarecen la playa del viento, propiciando un oleaje tranquilo.

El acceso a la playa es complicado. Habrá que ir en coche hasta S´Horta, y desde allí dirigirse hasta Cala Sa Nau, desde donde se indica con señales el camino hacia Cala Mitjana. Es importante destacar que no hay aparcamiento, por lo que se deberán de dejar los vehículos en el arcén o en un lugar de la carretera que no suponga molestia. El transporte público en este caso no es una opción asequible, pues el trayecto en bus es de más de 2 horas desde la capital y desde la última parada hasta la costa de la playa resta aún más de media hora.

Características

Servicio de socorrismo: No.

Duchas: No.

Lavabos: No.

Restaurantes: No.

¿Se puede llegar en transporte público?: No.