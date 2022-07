Tomarse unos días de descanso para desconectar, conocer nuevos lugares y compartir tiempo de calidad con familiares y amigos es una actividad que todos debemos hacer, por lo menos, una vez al año. Evidentemente, la época de verano es la mejor y lo ideal, si el presupuesto lo permite, es añadir algunas millas a tu recorrido por el mundo. Por estas y otras razones, traemos algunas recomendaciones sobre destinos que están en tendencia este año 2022, gracias a su oferta turística, a que son lugares espectaculares y porque, sencillamente, viajar es un placer.

Eso sí, cualquiera sea el lugar escogido, es muy importante planificar bien la jornada: los billetes, el hospedaje, equipaje, itinerario de viaje, presupuesto, etc., pero no podemos olvidar incluir dentro de esta planificación y, de manera preventiva, un seguro de viajes. En páginas web como https://heymondo.es/seguro-de-viaje-temporal/ podrás encontrar opciones interesantes con las que podrás viajar mucho más tranquilo. Tendrás asegurado tu bienestar en todo momento.

Cuando salimos a cualquier lugar y mucho más cuando vamos fuera de nuestro país, no escapamos de posibles contratiempos que pueden dañar nuestra experiencia. Algunas serán solo un mal rato como, por ejemplo, perder el equipaje, lo cual es molesto y nos puede arruinar parte del viaje. También puede suceder que finalmente no viajes y pierdas dinero por reservas de billetes, hoteles o excursiones. Pero no se descartan situaciones más complejas donde se vea afectada nuestra salud física o sufrir algún accidente.

Por ello, este tipo de seguros de viaje ofrece asistencia las 24 horas del día, todos los días del año, reembolso de reservas si no viajas, gastos médicos por contagio COVID, traslados sanitarios o repatriación, entre otros.

¿A dónde viajar en 2022?

Ahora que tenemos claro lo importante que es planificar bien nuestras aventuras viajeras, veamos algunos de los lugares más demandados este año 2022 y que no te puedes perder en tus vacaciones.

Nueva Zelanda

Es uno de los destinos más hermosos del mundo. Podrás disfrutar de su majestuosa naturaleza. Es ideal recorrerla en caravana. Es un lugar tranquilo para descansar y disfrutar de momentos íntimos e inolvidables con la pareja, amigos o con toda la familia.

Colombia

Este país está ubicado en el extremo norte de Sudamérica. Es hermoso y tiene todo lo que puedes esperar de un destino de viaje: playas perfectas, clima espectacular, una excelente oferta de hostelería, historia, gran cultura, buena gastronomía y mucho más. Una de las zonas más especiales de esta región es Cartagena de Indias, pero también puedes elegir el Valle de Cocora, Guatapé, Medellín o la hermosa capital, Bogotá.

Grecia

Este país es para visitarlo más de una vez. La ruta por la península es la mejor recomendación que podemos hacer y visitar sus islas encantadoras. Esta empieza por Atenas, la joya en el Partenón. Puedes coger un ferry para visitar algunas de las mejores islas griegas como Santorini o Mykonos.

Japón

Este es un destino que te sorprenderá, sin lugar a duda. Podrás encontrar la combinación ideal entre futuro e historia. Es uno de los mejores viajes que harás en tu vida. Una buena recomendación es hacer una ruta desde Kioto hasta Tokio. Corresponde a unas dos o tres semanas de recorrido en tren. ¡Emocionante!